Israel không kích gần thủ đô Lebanon; Giám đốc Tình báo Mossad nhiều lần tới UAE giữa xung đột Iran 13/05/2026 20:03

(PLO)- Israel không kích gần thủ đô Lebanon; Giám đốc Tình báo Mossad nhiều lần tới UAE giữa xung đột Iran; Tehran công bố thương vong sau 40 ngày chiến tranh với Mỹ/Israel.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Israel không kích gần thủ đô Beirut

Ngày 13-5, một cuộc không kích của Israel đã trúng một chiếc ô tô trên tuyến cao tốc huyết mạch nối thủ đô Beirut với miền nam Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Jiyeh, cách Beirut khoảng 20 km về phía nam, hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin.

Ô tô bị trúng không kích của Israel trên tuyến cao tốc gần thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 13-5. Ảnh: AFP

Các hãng tin France 24, Al Jazeera, và The Times of Israel cũng đưa thông tin tương tự.

Trước đó, hôm 10-5, hai vụ không kích tương tự cũng nhắm vào các phương tiện trên cùng tuyến đường này.

Ngày 13-5, Bộ Y tế Lebanon cho biết 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thị trấn ở miền nam nước này. Cơ quan này cũng cho biết tổng cộng 380 người đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Giám đốc Tình báo Mossad 2 lần thăm UAE giữa xung đột Iran

Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel - ông David Barnea đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ít nhất hai lần trong thời gian xung đột với Iran nhằm phối hợp liên quan cuộc chiến, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ả Rập và một nguồn thạo tin.

Theo các nguồn tin, ông Barnea đã thăm UAE trong hai dịp riêng biệt vào tháng 3 và tháng 4.

Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hợp tác gia tăng giữa Israel và UAE trong thời gian xung đột, bao gồm phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào Iran, chia sẻ tình báo và lựa chọn mục tiêu tại Iran.

Israel cũng được cho là đã triển khai một khẩu đội phòng không “Vòm Sắt” cùng binh sĩ tới UAE để vận hành hệ thống này.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nghị sĩ Iran: Mỹ phải chấp nhận điều kiện của Tehran

Ông Alaeddin Boroujerdi - thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran - cho rằng Mỹ cần thừa nhận thực tế và chấp nhận các yêu cầu của Tehran nếu muốn giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

“Kịch bản khả thi duy nhất là Mỹ công nhận thực tế, đồng ý với các điều kiện của Iran và tham gia đàm phán nhằm ngăn chặn một đợt leo thang quân sự mới” - ông Boroujerdi tuyên bố.

Ông Alaeddin Boroujerdi - thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran. Ảnh: ISNA

Theo hãng tin ISNA, nghị sĩ Iran nhấn mạnh rằng sau các cuộc tấn công mà Iran phải hứng chịu, cùng tổn thất liên quan Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều chỉ huy cấp cao, Tehran “không ở vị thế phải đầu hàng trước các yêu cầu của Mỹ”.

“Chúng tôi đã nêu rõ các yêu cầu với phía Mỹ và chỉ khi những yêu cầu đó được đáp ứng thì Iran mới hài lòng” - ông nói thêm.

Ngày 10-5, Iran đã gửi phản hồi đối với các đề xuất của Mỹ liên quan việc hạ nhiệt căng thẳng tại Vịnh Ba Tư thông qua Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phản hồi của Tehran là “không thể chấp nhận”.

Sau đó, hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Iran sẽ từ chối nối lại đàm phán cho tới khi Washington đáp ứng 5 điều kiện then chốt.

Các điều kiện này gồm: chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng tài sản bị phong tỏa của Tehran; bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra; và chính thức công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Iran công bố thương vong sau 40 ngày chiến tranh với Mỹ/Israel

Ngày 13-5, người phát ngôn Bộ Y tế Iran - ông Hossein Kermanpur cho biết ít nhất 3.483 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trong 40 ngày giao tranh, kênh truyền hình SNN đưa tin.

Quan chức này cho biết thêm khoảng 40.000 người khác đã bị thương.

Trước đó, Bộ Y tế Iran từng ước tính số người thiệt mạng là 3.375 người.

Nga sẵn sàng hỗ trợ Pakistan trong nỗ lực giải quyết chiến sự Mỹ-Iran

Đại sứ Nga tại Pakistan - ông Albert Khorev cho biết Moscow đánh giá cao vai trò của Pakistan trong nỗ lực giải quyết xung đột tại Trung Đông và sẵn sàng hỗ trợ nhằm hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực, theo TASS.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế “Nga - Thế giới Hồi giáo: KazanForum”, ông Khorev nói: “Chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng của Pakistan trong việc giải quyết xung đột giữa Iran và Mỹ. Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực này”.

Nhà ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng rằng thông qua các nỗ lực chung, các bên có thể “chấm dứt cuộc chiến mang tính hủy diệt này và bảo đảm hòa bình bền vững tại khu vực Vịnh Ba Tư”.