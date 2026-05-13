Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng 13/05/2026 21:00

(PLO)- Ban Tổ chức Trung ương triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày, đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Kết nối với điểm cầu Hà Nội là các điểm cầu của Ban Tổ chức Tỉnh/Thành ủy: TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tuyên Quang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp đã nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo, bảy phó trưởng Ban Chỉ đạo và 21 ủy viên.

Tại Phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày, đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ trì Phiên họp thứ nhất. Ảnh: TTXVN

Kết luận Phiên họp, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát lại các quy định về pháp lý, phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ, thủ tục; về sự đồng bộ giữa hạ tầng tại địa phương kết nối với hạ tầng chung của Trung ương; đối chiếu thiết bị; giải pháp bảo mật; nguồn lực (con người, ngân sách).

Về những định hướng lớn và phương châm hành động, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo, chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành.

Các vụ, cục, đơn vị, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, không làm theo phong trào, không làm hình thức, không chạy theo thành tích. Chuyển đổi số phải đi vào công việc thật, dữ liệu thật, quy trình thật, sản phẩm thật và việc làm thật.

Dữ liệu là nền tảng, chương trình là xương sống, con người là chủ thể. Nhấn mạnh điều này, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tập trung xây dựng dữ liệu ngành tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu, chuẩn hoá trường dữ liệu trước khi triển khai rộng…

Nêu rõ tầm quan trọng của yêu cầu “dễ hiểu, dễ thực hiện” đối với người dùng, ông đề nghị trong chiến dịch 45 ngày, đêm, cơ quan thường trực phải là “bà đỡ” thực sự, có thể đăng ký trên VNeID để nhận đóng góp ý kiến.

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai ngay, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các vụ, cục, đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định quy trình ưu tiên, nội dung xử lý, phân quyền, thời hạn… Cùng đó là cắt giảm thủ tục rườm rà, trung gian, thủ công trong quy trình thực hiện, tập trung xây dựng chuẩn hoá và làm sạch dữ liệu, nhiệm vụ cốt lõi, dữ liệu “phải sống, được cập nhật thường xuyên”, ưu tiên dữ liệu dùng nhiều, dùng thường xuyên…

Văn phòng Ban phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát ngay hiện trạng hạ tầng, thiết bị đầu cuối, đường truyền, chữ ký số, tài khoản người dùng và năng lực vận hành hệ thống. Trên cơ sở đó đề xuất phương án ưu tiên, làm trước những nội dung cấp bách, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, an toàn từ trung ương đến cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu yêu cầu quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo nguyên tắc an toàn, có kiểm soát, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc AI gợi ý, con người quyết định. Mọi kết quả phải được cán bộ nghiệp vụ kiểm tra, chịu trách nhiệm.

Về cao điểm chiến dịch 45 ngày, đêm, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phải coi đây là đợt khởi động quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn nền tảng, từng tuần phải có trọng tâm, có sản phẩm chủ chốt, có giao ban, kiểm tra, theo dõi, xử lý vướng mắc và có nghiệm thu.

Mỗi sản phẩm phải có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng, nhiệm vụ chậm, vướng, có nguy cơ không hoàn thành phải được đưa lên dashboard (bảng điều khiển) và có phiếu xử lý trong vòng 24 giờ...

Chiến dịch được triển khai từ 15-5 đến hết 30-6.