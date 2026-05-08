Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục rà soát bộ máy, nhiệm vụ của Đảng bộ VTV, VOV, TTXVN và hai Viện hàn lâm 08/05/2026 16:11

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý năm Đảng bộ là VTV, VOV, TTXVN và hai Viện hàn lâm tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thông qua các quy chế, chương trình công tác toàn khóa về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Theo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ, phấn đấu 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng. Tất cả đảng ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Chương trình hành động với sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong số đó, tập trung chỉ đạo thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025- 2030.

Cụ thể gồm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chương trình hành động yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả ba đột phá. Bao gồm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ông đề nghị các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung vừa được thông qua tại hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động tích hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng thẩm định, phản biện; chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Song song đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Thông báo kết luận giám sát đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai nghiêm túc các nội dung kiểm tra đợt 2; tập trung tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm Đảng bộ mới được tiếp nhận (Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chủ động phối hợp, trao đổi trong công tác giữa Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, bảo đảm hoạt động của đơn vị được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần đổi mới, tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.