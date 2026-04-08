Bộ Chính trị có kết luận quan trọng về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI 08/04/2026 17:59

(PLO)- Trong định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI.

Theo đó, Bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Đảng ủy Quốc hội về Đề án "Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI" (Đề án) và thống nhất chủ trương thông qua những nội dung cơ bản của Đề án này.

Vận hành tối ưu mô hình chính quyền 3 cấp

Bộ Chính trị nhấn mạnh mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Nhiệm vụ này gắn với định hướng phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV.

Đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội. Việc này tạo tiền đề đến năm 2045, nước ta có hệ thống pháp luật chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông lệ quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng nêu rõ công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI tập trung vào chín định hướng lớn. Đáng chú ý là nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vận hành tối ưu mô hình chính quyền 3 cấp.

Đồng thời, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính…

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung thể chế hoá ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược, trụ cột được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành. Việc này phải đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng bộ với Đề án về hoàn thiện cấu trúc và Đề án về chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, gắn với cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Triệt để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý để khơi thông, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Cùng đó, tạo lập hành lang pháp lý cho các vấn đề mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... Mô hình chính quyền 3 cấp cần được vận hành tối ưu nhằm thúc đẩy quản trị hành chính hiện đại. Chất lượng của thể chế sẽ được đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

“Tổ chức thi hành pháp luật công bằng, nghiêm minh, nhất quán, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững” – theo Nghị quyết 17.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cũng được yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đưa pháp luật trở thành nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Bộ Chính trị yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Xoá bỏ cơ chế xin - cho, triệt để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn.

“Công tác quản lý nhà nước cần chuyển từ tư duy tiền kiểm, yêu cầu an toàn tuyệt đối sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát, luật hoá cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mở rộng không gian đổi mới sáng tạo” – Bộ Chính trị nhấn mạnh và yêu cầu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo tập trung làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, xây dựng chính sách, tham vấn, đánh giá tác động chính sách trong quá trình soạn thảo. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế của bộ, ngành mình...

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI; chỉ đạo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo Quốc hội khoá XVI tại Kỳ họp thứ nhất.