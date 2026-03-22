Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai 22/03/2026 20:11

(PLO)- Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc cập nhật, ban hành chương trình hành động của tỉnh ngay trong tháng 3-2026.

Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Theo đó, hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tập trung vào hai nội dung chính: việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV; thể hiện quyết tâm chính trị cao, chuyển biến mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng".

Đồng thời đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15-3 vừa qua bảo đảm dân chủ, an toàn tuyệt đối và không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc cập nhật, ban hành chương trình hành động của tỉnh ngay trong tháng 3-2026; bảo đảm 100% các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện cập nhật chương trình hành động của cấp mình cho sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực và bám sát nguyên tắc "6 rõ", "3 công khai".

Theo Kế hoạch, Bộ Ngoại giao cũng sẽ cùng với tỉnh Gia Lai hợp tác trong đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, nhất là thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, thúc đẩy liên kết vùng...