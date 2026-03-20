Nhiều dự án tỉ đô tại Gia Lai chờ đón doanh nghiệp TP.HCM 20/03/2026 20:49

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM sẽ có cái nhìn mới và khác biệt về tiềm năng của địa phương.

Chiều 20-3, tại TP.HCM, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP.HCM đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Sự kiện là không gian đối thoại cởi mở để tỉnh Gia Lai giới thiệu các cơ hội đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn phát triển mới. Hiện nay, không gian phát triển kinh tế của tỉnh đã được mở rộng và liên kết mạnh mẽ với các địa phương lân cận.

Sự kết hợp giữa vùng cao nguyên giàu tiềm năng nông nghiệp, năng lượng tái tạo của Gia Lai với vùng duyên hải năng động về công nghiệp, logistics đã tạo nên một hệ sinh thái mới.

Lãnh đạo tỉnh làm tổ trưởng hỗ trợ trực tiếp cho các dự án lớn

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đây là lần thứ ba ông trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp tại TP.HCM để mời gọi đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh thông tin, trong bối cảnh Gia Lai và Bình Định tăng cường kết nối, vị thế địa lý và đặc trưng vùng đất mới đã mở ra cơ hội cực lớn.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 28-3 tới, tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ trao chứng nhận đầu tư trị giá gần 10 tỉ USD. Đồng thời, tỉnh sẽ ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với tổng giá trị khoảng 25 tỉ USD.

Các ký kết này đều dựa trên tính khả thi cao, tập trung sâu vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như nông nghiệp chế biến sâu, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu (DC).

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự án xây dựng cảng mới tại Phù Mỹ từng rất khó tìm nhà đầu tư nhưng hiện nay tỉnh đã thuyết phục thành công nhà đầu tư bỏ ra gần 10.000 tỉ đồng để làm đê chắn sóng và nhận thầu toàn bộ dự án cảng.

Về phát triển công nghiệp, chỉ trong vòng hơn một năm, địa phương đã triển khai được 10 khu công nghiệp.

Hiện tại, có 3 khu công nghiệp đã bắt đầu thi công, bảy khu còn lại đang trong quá trình thực hiện các thủ tục triển khai. Tốc độ này minh chứng cho sự quyết liệt của chính quyền trong việc tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp.

Các dự án xúc tiến đầu tư đợt này của Gia Lai tập trung sâu vào lĩnh vực sản xuất dựa trên ưu thế vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn. Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên các ngành công nghệ cao như AI, trung tâm dữ liệu và du lịch nghỉ dưỡng.

Đây là những mảng chiến lược thể hiện sự đa dạng và tiềm năng bứt phá của địa phương.

Địa phương hoàn thiện cơ chế, hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp tối đa

Về hạ tầng giao thông kết nối, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã chính thức khởi công và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2028. Đồng thời, đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay cũng sẽ hoàn thiện vào tháng 6 tới nhằm giải quyết triệt để bài toán kết nối giao thương.

Về cải cách hành chính, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định công tác cải cách hành chính tại địa phương đang có những bước tiến mạnh mẽ.

Tỉnh cam kết không để xảy ra tình trạng sở, ngành trả lại hồ sơ mà không có sự hướng dẫn cụ thể. Theo đó, đối với các dự án quy mô nhỏ, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư.

Riêng đối với các dự án lớn, tỉnh Gia Lai áp dụng mô hình hỗ trợ trực tiếp.

"Chúng tôi thành lập ngay nhóm công tác do đích thân tôi làm tổ trưởng để phối hợp triển khai cùng doanh nghiệp"-ông Tuấn nói.

Nhóm công tác này có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện mọi thủ tục cần thiết ngay từ đầu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, hồ sơ khi chính thức nộp vào hệ thống sẽ được phê duyệt ngay lập tức.

Đây là cách làm mới mà Gia Lai đang quyết liệt triển khai để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các tập đoàn lớn.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM sẽ có cái nhìn mới và khác biệt về tiềm năng của Gia Lai.

Thực tế minh chứng các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đã đến nghiên cứu tại đây đều quyết định ở lại đầu tư lâu dài. Điều này khẳng định môi trường đầu tư của tỉnh đang ngày càng hấp dẫn và minh bạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi gặp gỡ doanh nghiệp tại TP.HCM

Giải quyết bài toán mấu chốt về logistics

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, nhận định những thông tin chia sẻ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã mở ra nhiều ý tưởng và cơ hội đầu tư mới.

Qua đó, các doanh nghiệp thấy rõ quyết tâm và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo ra nét đột phá cho địa phương.

Đề cập đến những rào cản hiện hữu, ông Hòa phân tích: "Qua theo dõi sát tình hình, chúng tôi nhận thấy một trong những điểm nghẽn khiến doanh nghiệp còn chần chừ và đẩy giá thành lên cao chính là chi phí logistics".

Gia Lai là vùng nguyên liệu lớn với hàng ngàn hecta đất đỏ ba-dan màu mỡ. Tuy nhiên, nếu bài toán logistics không được giải quyết tốt, chi phí vận chuyển sẽ làm mất đi lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

Hiện nay, việc kết nối giữa Gia Lai và Bình Định thông qua tuyến đường ra biển sẽ giúp phát huy tối đa thế mạnh của cảng.

Ông Hòa kỳ vọng việc hình thành các trục cao tốc Đông - Tây, đặc biệt là tuyến Pleiku - Bình Định, sẽ giúp kéo giảm chi phí logistics. Điều này tạo tâm lý yên tâm để các nhà đầu tư mạnh dạn rót vốn.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cho biết, chi phí là bài toán sống còn của doanh nghiệp.

Hiện nay, chi phí logistics đang chiếm khoảng 20%-25% giá thành sản phẩm. Đặc biệt, biến động giá nhiên liệu do ảnh hưởng của tình hình thế giới khiến chi phí này tăng rất mạnh.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá nhiên liệu đã tăng 84%, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng.

Theo bà Phương, để kết nối Gia Lai và Bình Định hiệu quả, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, là yếu tố then chốt để giảm chi phí vận hành.

Bà Phương lưu ý logistics là ngành có tỉ suất lợi nhuận thấp nhưng dòng tiền bền vững. Do đó, doanh nghiệp rất cần những chính sách ưu đãi cụ thể và quy hoạch rõ ràng từ phía địa phương.

"Chúng tôi đề xuất một buổi làm việc riêng với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Bình Định vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Hiệp hội cần tìm hiểu kỹ các gói chính sách ưu đãi để có những đề xuất đầu tư cụ thể, sát thực tế"-bà Phương nhấn mạnh.