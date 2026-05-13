Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.HCM lên kịch bản tăng trưởng 2 con số 13/05/2026 18:05

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó, nổi bật là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xây dựng Đề án Luật Đô thị đặc biệt.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tham mưu triển khai Thông báo 46-TB/VPTW về Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, ngày 27-4, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân TP. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, chỉ đạo tập trung sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 27-4. Ảnh: L.THOA

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, doanh nghiệp nhà nước nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND TP các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, có sản phẩm cụ thể.

Về tập trung mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương cập nhật kế hoạch tăng trưởng 2 con số năm 2026 và Đề án thúc đẩy tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 – 2030.

Đề xuất giải pháp khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, đất đai, dự án, đầu tư công, đầu tư xã hội, không để nguồn lực, cơ hội phát triển bị ách tắc. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn, từng bước kéo giảm hệ số ICOR, phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt kinh tế cả nước.

Sở Tài chính chủ trì xây dựng tối thiểu hai kịch bản điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026; rà soát cơ cấu chi ngân sách theo hướng tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển. Đáng chú ý là việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, logistics, cảng biển, dịch vụ quốc tế, fintech, quỹ đầu tư và các công cụ tài chính hiện đại, gắn với mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của TP.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất điều chỉnh mô hình, quy trình, phân cấp, ủy quyền, bố trí cán bộ, điều kiện làm việc, hạ tầng số, dữ liệu và cơ chế phối hợp; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì rà soát, triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 50 năm TP vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt; gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, chuyển hóa tinh thần kỷ niệm thành động lực hành động.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan đề xuất nhiệm vụ cụ thể để tham mưu hoàn thiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM, Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của UBND TP và Đề án Luật Đô thị đặc biệt.

Các sở ngành rà soát các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của UBND TP đề xuất các nhiệm vụ mới, cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược. Trong đó, lưu ý nội dung chỉ đạo về triển khai các nghị quyết về khoa học - công nghệ; hội nhập quốc tế; thể chế, pháp luật; kinh tế tư nhân.

Viện Nghiên cứu phát triển TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính đề xuất nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh công tác quy hoạch TP với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp đồng bộ và kết nối. Trong đó, bảo đảm bao quát hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số, hành lang xanh, các cấu phần đô thị hiện đại, lấy con người làm trung tâm, hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đề xuất nhiệm vụ cụ thể về phát triển hạ tầng số, hạ tầng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường công nghệ và sở hữu trí tuệ. Tham mưu cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, hỗ trợ có mục tiêu của nhà nước, thúc đẩy tự chủ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm chủ trì rà soát, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh để xử lý các vấn đề đô thị bức xúc đã được chỉ đạo nhiều lần, nhất là ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm.

Song song đó, các đơn vị đẩy nhanh cải tạo khu dân cư xuống cấp, di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, bảo đảm hài hòa lợi ích, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo chuyển biến thực chất trong nhiệm kỳ này.