Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn 27/04/2026 19:11

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.HCM phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động.

Chiều 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM.

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: LÊ THOA

Trong bối cảnh phải triển khai cùng lúc nhiều việc lớn, khó, nhất là sau sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị với 14 triệu dân và 168 xã, phường, TP đã chủ động, bài bản, quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Sớm sơ kết chính quyền hai cấp

Điểm qua một số chỉ số nổi bật về kinh tế - xã hội TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận kết quả này cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm và các giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là những bước đi ban đầu, TP cần tiếp tục thực hiện để đạt được những kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận TP.HCM bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc kiện toàn bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đã đạt được những kết quả rõ rệt. Qua đó, thể hiện năng lực tổ chức thực thi và khả năng thích ứng nhanh của TP trong giai đoạn chuyển đổi gấp rút với nhiều thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đánh giá kỹ mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị của một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, có quy mô lớn.

Ông nhìn nhận báo cáo của TP đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Vì vậy, TP cần sớm sơ kết mô hình này, phát huy những mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, cần chú trọng thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp vào trong Luật Đô thị đặc biệt sắp tới, tránh bỏ lỡ cơ hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM chú ý tình hình diễn biến thế giới sẽ có biến động rất lớn đến nền kinh tế nước ta cũng như nền kinh tế mở của TP. Điều này đòi hỏi TP phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và có tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và đảm bảo tự chủ chiến lược.

TP cũng cần lường trước những khó khăn từ đứt gãy chuỗi cung ứng, vấn đề an ninh năng lượng để chủ động điều hành.

Ông nhấn mạnh tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà còn là nhiệm vụ của TP.HCM – nơi đầu sóng ngọn gió trước các biến động toàn cầu. Vì vậy, TP càng phải nâng cao năng lực chống chịu, chủ động các kịch bản ứng phó; tiếp cận an ninh năng lượng, đảm bảo đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh…

TP.HCM cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hai con số với vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, không phải chỉ đạt chỉ số tăng trưởng bề mặt mà bỏ qua chất lượng và nền tảng của sự tăng trưởng; phải ổn định lâu dài; không được để vốn, đất đai, dự án hay các cơ hội bị ách tắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương. Ảnh: LÊ THOA



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các dự án đầu tư công, tư nhân, nước ngoài cần được thúc đẩy triển khai ngay, không để dự án treo làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung. Nguồn vốn cũng phải rất chủ động, đủ nguồn lực cho phát triển TP.

“Huy động ở đâu, nguồn nào vay, nguồn nào huy động trong dân, trái phiếu… Đừng để dự án sinh ra lại bảo không có tiền, không để dự án treo…” – ông nói và đề nghị TP tiếp tục tháo gỡ quyết đoán, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về pháp lý quy hoạch, đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, không để doanh nghiệp chờ đợi.

Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị TP.HCM tập trung vào 6 nhóm vấn đề. Trong đó, phải đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển. Ông nhấn mạnh đến hai đề xuất của TP.HCM về Nghị quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và Luật Đô thị đặc biệt.

TP.HCM phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương, phù hợp với thực tiễn TP; không chỉ dừng lại ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành các mô hình phát triển cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: HÀ THƯ

Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI, công nghệ bán dẫn. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong Luật Đô thị đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất.

Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời các doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền phải có động thái hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, không chỉ dừng ở việc cấp giấy phép.

“TP.HCM phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để viết hay, nói hay nhưng làm dở, không có hiệu quả” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Song song đó, TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ. Khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và hành lang xanh. Đảm bảo tính tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai, tránh tình trạng vừa quy hoạch, phê duyệt xong đã lạc hậu.

“Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng TP đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo an ninh, quốc phòng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông cho rằng tầm nhìn quy hoạch giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, TP phải hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, đa trung tâm, gắn với tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics. Càng tham vọng càng phải khoa học, quy hoạch tránh dàn trải, manh mún, điều chỉnh tùy tiện; trở thành công cụ dẫn dắt phát triển, huy động được sức dân, sức doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: LÊ THOA

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, TP phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo. Mô hình tăng trưởng mới của TP phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các nguồn lực.

TP cần tạo cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư cho khoa học công nghệ. Nhà nước hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng, không dàn đều; thúc đẩy tự chủ đại học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm.

“Hôm nay tôi tiếp xúc với công nhân, họ nói TP nên có quỹ để vừa đầu tư nghiên cứu, vừa khuyến khích động viên” – ông nói và đề nghị TP suy nghĩ về đề xuất này.

Trung ương luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TP.HCM

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị TP.HCM chủ động hơn trong liên kết vùng, tổ chức lại không gian phát triển phía Nam; phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt.

Theo đó, TP cần chủ động cùng các địa phương xây dựng kiến trúc phát triển, tầm nhìn quy hoạch và chiến lược liên kết chung với sự phân vai, phân chức năng hợp lý để nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng và cả nước. Đây cũng là mong muốn của các địa phương xung quanh TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM cần đánh giá nghiêm túc và quyết liệt hơn với các chỉ đạo trước đây, đặc biệt là các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường để tạo chuyển biến thực chất ngay trong nhiệm kỳ này. “Không để những việc này dai dẳng” – ông nhấn mạnh.

Các đại biểu đến tham dự buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi. Đồng thời, các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TP.HCM.

“Trung ương sẽ luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TP.HCM” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.