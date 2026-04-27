Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong tháng 5 27/04/2026 17:52

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác.

Chiều 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu hai kiến nghị quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để tạo cơ chế đột phá vượt trội.

Song song đó, TP kiến nghị sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP chủ động quản trị, huy động nguồn lực và triển khai các mô hình phát triển mới. Theo ông Nguyễn Văn Được, TP đã xây dựng dự thảo nghị quyết, đề cương và nội dung luật để trình các cơ quan Trung ương và chuyên gia lấy ý kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Trước đề xuất của TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31.

Theo ông, việc này rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TP.HCM. Hiện nay, TP.HCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương. Trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý thực hiện các công việc khác.

“Đề xuất này của TP.HCM được giải quyết, chấp nhận, không cần bàn thêm gì nữa” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Nghị quyết và Luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội.

“Những điều này để mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới” – ông Tô Lâm nói.

Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí. “Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. Dự kiến kỳ họp này sẽ tiến hành sớm” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với rất nhiều cơ chế, TP.HCM nên tham khảo. Ông nhìn nhận Luật Thủ đô với Luật Đô thị đặc biệt có những sự tương thích.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là mong mỏi của TP.HCM. Năm TP trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TP.HCM mà dành chung cho các TP.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tập trung hoàn thiện dự thảo; cùng các ngành, địa phương khác nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. “Hai đề xuất, kiến nghị của TP.HCM giải quyết ngay với tinh thần rất khẩn trương. Trung ương sẽ rất tích cực việc này với TP.HCM” - ông khẳng định.