Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mẹ Việt Nam anh hùng 27/04/2026 14:30

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2026), sáng 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TTXVN

Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới.