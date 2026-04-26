Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối tại TP.HCM 26/04/2026 22:49

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối và tri ân những công lao đóng góp to lớn, cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), tại TP.HCM, chiều 26-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm hỏi thân nhân gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986), người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn tỏa sáng trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915-1998), người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm hỏi thân nhân gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Gần 70 năm hoạt động ở nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, trải rộng trên cả ba miền đất nước và được Đảng tin cậy giao phó nhiều trọng trách, dù ở đâu, làm công việc gì, ở cương vị nào, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (1912-2011), là một chiến sỹ cách mạng cộng sản kiên trung, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, suốt đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước, với dân. Đồng chí đã nêu gương sáng về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; đóng góp nhiều công sức trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chặng đường gần 80 năm hoạt động cách mạng, cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trọn đời đi theo con đường cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước.

Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước (1920-2019), luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sỹ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tri thức, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước yêu quý, kính trọng, học tập và noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912-1988), người chiến sỹ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ông luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân.

Với 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được Đảng và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008), là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ở mỗi giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, đồng chí luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối và tri ân những công lao đóng góp to lớn, cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp cho Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các cố lãnh đạo và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.