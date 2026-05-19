Hà Nội chuẩn bị 85.000 căn hộ, lô đất tái định cư cho dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 19/05/2026 10:50

(PLO)- UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đang ưu tiên chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư quy mô lớn để phục vụ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng số khoảng 79.000-85.000 căn hộ và lô đất định cư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 19-5, UBND TP Hà Nội đã thông tin thêm về việc triển khai dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là dự án có phạm vi triển khai trên địa bàn 16 xã, phường ven sông Hồng, với hơn 70 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm 18 dự án thành phần thuộc các nhóm hạ tầng giao thông, công viên, chỉnh trị sông, khu đô thị định cư và giải phóng mặt bằng độc lập.

Sử dụng gần 11.500 ha đất, tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỉ đồng

Đáng chú ý, Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên triển khai các dự án tái định cư, tái thiết trước khi thực hiện đồng bộ các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống người dân.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sử dụng gần 11.500 ha đất, tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỉ đồng. Ảnh: Trọng Phú

Theo quyết định chủ trương đầu tư đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỉ đồng.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2038 trên địa bàn các phường, xã gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo quy hoạch, dự án gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng, hàng loạt công viên quy mô lớn ven sông, các công trình chỉnh trị lòng sông, bờ sông và các khu đô thị tái thiết, định cư.

UBND TP Hà Nội khẳng định việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và triển khai dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát và lãng phí tài sản công.

Chuẩn bị tới 85.000 căn hộ, lô đất tái định cư

Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương nằm trong phạm vi dự án, khu vực chịu ảnh hưởng hiện có khoảng 247.431 người, với khoảng 70.474 hộ dân sinh sống.

UBND TP Hà Nội nhận định đây là dự án có quy mô rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, Thành phố xác định xuyên suốt quan điểm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định pháp luật.

Việc bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đồng thời ưu tiên ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Khoảng hơn 70 nghìn hộ dân ven sông Hồng sẽ bị giải toả để triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

Theo kế hoạch, các hộ dân sẽ được bố trí tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, dự kiến đáp ứng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư.

Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam rộng khoảng 98 ha, dự kiến đáp ứng từ 15.000-16.000 căn hộ.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh với quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ chung cư và lô đất định cư dự kiến khoảng 79.000- 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

UBND TP Hà Nội cho biết việc rà soát phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế từng khu vực, đồng thời hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân.

Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn từ năm 2026- 2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông Hồng, công trình kè, chỉnh trị lòng sông, đồng thời tập trung triển khai các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị định cư tại Long Biên và hoàn thiện thủ tục để khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm, Đông Anh nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

“Quan điểm của Thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của Dự án”, thông tin báo chí của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã giao UBND phường Hồng Hà phối hợp với nhà đầu tư lựa chọn vị trí trưng bày quy hoạch tổng thể dự án và căn hộ mẫu của các khu đô thị phục vụ định cư để người dân tiếp cận thông tin.