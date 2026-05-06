Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng nêu 3 nhiệm vụ phát triển phía Bắc sông Hồng 06/05/2026 11:05

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nêu ra ba nội dung lớn thành phố đang tập trung chỉ đạo để phát triển các xã, phường thuộc khu vực phía Bắc sông Hồng.

Sáng 6-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 13 xã, phường khu vực phía Bắc sông Hồng, thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cuộc tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở phường Việt Hưng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Cử tri gửi gắm các kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Trọng Phú

Cử tri kiến nghị sớm triển khai Luật Thủ đô

Tại hội nghị, cử tri Ngô Quốc Lộc (xã Vĩnh Thanh) phản ánh tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương, trong khi năng lực y tế cơ sở còn hạn chế. Theo ông, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở là chìa khóa giảm áp lực cho tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Do vậy, Chính phủ và Bộ Y tế cần sớm thông tin giải pháp đột phá, nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường.

Cử tri Nguyễn Văn Tuy (phường Phúc Lợi) quan tâm việc Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Tuy nhiên, cấp xã, phường hiện vẫn hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng.

Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cho biết Luật sẽ được cụ thể hóa thế nào để tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất cho cấp cơ sở, giúp chính quyền địa phương chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Luật Thủ đô (sửa đổi) là bệ phóng cho Hà Nội

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thông tin tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, bảo đảm sự kế thừa, ổn định. Đặc biệt, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) được xem là dấu mốc đặc biệt.

Theo ông Thắng, đạo luật này là “đòn bẩy chiến lược”, giúp Hà Nội tháo gỡ rào cản về cơ chế, tăng quyền tự chủ trong quản lý tài chính, đất đai, đầu tư và thu hút nhân tài.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Trọng Phú

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là bệ phóng để Hà Nội trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố tiếp tục duy trì ổn định. Thu ngân sách đạt gần 100% so với cùng kỳ, chi đầu tư phát triển tăng hơn 317%. Đặc biệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 99,57%.

Ba nhiệm vụ phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng

Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ với băn khoăn của cử tri về ô nhiễm môi trường, áp lực giao thông, dự án chậm triển khai và nguy cơ cháy nổ. Ông khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo hướng rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả.

Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ thông tin thành phố đang tập trung ba nhóm vấn đề lớn để phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 13 xã, phường phía Bắc sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

Thứ nhất, về quản lý quy hoạch. Đối với địa bàn ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. Thành phố định hướng hình thành các công viên rừng, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống.

Thứ hai, về chuyển đổi mô hình kinh tế. Tại Bát Tràng, mục tiêu hướng tới trung tâm thiết kế sáng tạo, du lịch trải nghiệm quốc tế. Các khu vực như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An được yêu cầu bảo vệ quỹ đất nông nghiệp sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, phát triển hạ tầng và xử lý điểm nghẽn. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo cùng các trục giao thông phía Đông, đồng thời chú trọng xử lý nước thải và nâng cao năng lực chính quyền cơ sở.

4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hà Nội

Để Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cấp, ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trọng Phú

Một là, thực thi cơ chế. Chủ động đề xuất chính sách đặc thù, triển khai dự án cụ thể, xử lý dứt điểm dự án treo, giải phóng nguồn lực đất đai.

Hai là, cải cách hành chính. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Ba là, quản lý đô thị. Tập trung xử lý “5 điểm nghẽn” gồm úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm. Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh địa bàn nào để xảy ra xây dựng trái phép mà không xử lý dứt điểm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bốn là, an sinh xã hội. Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, chăm lo đời sống người dân, nhất là đối tượng chính sách và người lao động nghèo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cam kết những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được yêu cầu trả lời bằng văn bản, kèm lộ trình cụ thể, không trả lời chung chung.