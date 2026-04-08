3 lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khi nhận nhiệm vụ 08/04/2026 15:45

Chiều 8-4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Vinh dự và trọng trách

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết ông rất vinh dự và xúc động khi được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định của Bộ Chính trị.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Trọng Phú

Ông trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách mới.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đối với tôi là vinh dự vô cùng to lớn. Đây cũng là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa”- ông Thắng nói.

Ông cho biết Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đặt ra định hướng chiến lược, thể hiện kỳ vọng lớn của Trung ương đối với sự phát triển của Hà Nội.

Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI cũng sẽ tạo cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mở ra không gian phát triển mới.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng đang định hình một đại đô thị hiện đại, hội nhập, có sức cạnh tranh quốc tế.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc.

Đề cao đoàn kết, đổi mới và kỷ cương

Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng xác định trước hết phải tiếp tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

“Sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển Thủ đô”- ông nói.

Ông khẳng định sẽ kế thừa thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng, thực hiện nghi thức ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Đồng thời, thành phố sẽ đảm bảo tính bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trên cương vị mới, ông sẽ không ngừng học hỏi, gương mẫu, cầu thị và tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô.

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng kiến tạo, phục vụ. Lấy sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống ấm no của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất”- ông nhấn mạnh.

Ông Trần Đức Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành chương trình hành động cụ thể.

Với truyền thống ngàn năm văn hiến và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, nhân dân, tân Bí thư Thành ủy tin tưởng Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc”.