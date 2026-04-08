3 lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khi nhận nhiệm vụ

Chiều 8-4, Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Vinh dự và trọng trách
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết ông rất vinh dự và xúc động khi được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định của Bộ Chính trị.
Ông trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách mới.
“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đối với tôi là vinh dự vô cùng to lớn. Đây cũng là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa”- ông Thắng nói.
Ông cho biết Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đặt ra định hướng chiến lược, thể hiện kỳ vọng lớn của Trung ương đối với sự phát triển của Hà Nội.
Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI cũng sẽ tạo cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mở ra không gian phát triển mới.
Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng đang định hình một đại đô thị hiện đại, hội nhập, có sức cạnh tranh quốc tế.
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc.
Đề cao đoàn kết, đổi mới và kỷ cương
Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng xác định trước hết phải tiếp tục củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.
“Sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển Thủ đô”- ông nói.
Ông khẳng định sẽ kế thừa thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất.
Đồng thời, thành phố sẽ đảm bảo tính bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng.
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trên cương vị mới, ông sẽ không ngừng học hỏi, gương mẫu, cầu thị và tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô.
“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng kiến tạo, phục vụ. Lấy sự hài lòng, niềm tin và cuộc sống ấm no của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất”- ông nhấn mạnh.
Ông Trần Đức Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành chương trình hành động cụ thể.
Với truyền thống ngàn năm văn hiến và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, nhân dân, tân Bí thư Thành ủy tin tưởng Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc”.
Lãnh đạo Trung ương tin tưởng vào bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của ông Nguyễn Duy Ngọc đối với TP Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.
“Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Trần Cẩm Tú nói.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết dù thời gian công tác không dài nhưng là chặng đường đặc biệt với ông. Ông chia sẻ khi trở lại Thủ đô với tâm thế “người con trở về”, đã dành toàn bộ tâm sức cho sự phát triển của Hà Nội.
Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình làm việc có lúc quyết liệt, thậm chí gay gắt, tạo áp lực lớn; một số cuộc họp căng thẳng, yêu cầu tiến độ cao khiến đồng chí, đồng nghiệp có thể chưa thoải mái. “Mong các đồng chí thông cảm, bởi tất cả đều xuất phát từ mong muốn công việc tốt hơn, Hà Nội phát triển nhanh, xứng đáng với vị thế và niềm tin của Nhân dân” – ông nói.
Ông bày tỏ tin tưởng Bí thư Thành ủy mới cùng tập thể lãnh đạo TP sẽ đoàn kết, đổi mới, đưa Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Ông cũng khẳng định trên cương vị mới, sẽ tiếp tục tham gia cùng Trung ương định hướng các chủ trương lớn, luôn đồng hành, theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội trong quá trình phát triển.