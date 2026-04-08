Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương 08/04/2026 12:04

(PLO)- Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sáng 8-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Ngọc đảm nhiệm vị trí này thay ông Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an TP Hà Nội như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27), Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Thủ trưởng CQĐT Công an TP Hà Nội.

Tháng 11-2016, ông giữ cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Đến tháng 8-2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Cuối năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đến tháng 6-2024, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư khóa XIII.

Đến tháng 1-2025, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã bầu bổ sung ông Ngọc làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đầu tháng 11-2025, Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.