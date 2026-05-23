TP.HCM sẽ hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách không vào công chức, viên chức 23/05/2026 07:00

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND TP hỗ trợ thêm với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi kết thúc hoạt động mà không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về chủ trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo đó, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo đề xuất một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận chủ trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã như đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy.

Cuối tháng 5, theo quy định chung TP.HCM phải kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách. TP.HCM sẽ chọn tuyển dụng người đủ điều kiện vào làm công chức, viên chức.

Ngoài chế độ, chính sách của Trung ương theo quy định, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi kết thúc hoạt động theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhưng không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lưu ý cần nghiên cứu, tính toán chính sách hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hài hòa giữa các trường hợp sau khi kết thúc hoạt động được tiếp tục ký hợp đồng làm việc thường xuyên và các trường hợp kết thúc hoạt động, không tiếp tục đảm nhiệm vị trí, công việc thường xuyên trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức thuộc khối chính quyền theo đúng quy định.

Cùng đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Cùng đó, sớm trình HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể theo quy định.