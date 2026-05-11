TP.HCM sẽ giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách tuyển làm công chức 11/05/2026 15:27

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết trong khoảng 2.500 người hoạt động không chuyên trách có thâm niên trên 5 năm, TP sẽ chọn giữ lại 1.000 người ưu tú nhất tuyển làm công chức, viên chức.

Sáng 11-5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM...

Người hoạt động không chuyên trách tại phường Tăng Nhơn Phú hỗ trợ đảng viên khai báo dữ liệu. Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hồng Thu, phường Cầu Kiệu cho biết hiện nay nhiều hoạt động tại khu phố, chi bộ đã được số hóa như sử dụng VNeID mức độ 2, sổ tay điện tử, đóng đảng phí trực tuyến... Tuy nhiên, lực lượng cán bộ khu phố phần lớn là người lớn tuổi, còn hạn chế về công nghệ, trong khi mức phụ cấp thấp nên khó thu hút người trẻ tham gia.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị nâng mức phụ cấp cho các chức danh ở khu phố nhằm thu hút lực lượng có trình độ công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới. Một số ý kiến cũng cho rằng cần tính toán phù hợp số người hoạt động không chuyên trách.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, ông cũng đau đáu với những người hoạt động không chuyên trách vì có những người gắn bó với cấp xã, phường trong thời gian dài.

Đến cuối tháng 5, thực hiện chủ trương chung, các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM sẽ chấm dứt sử dụng hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách.

Nói về hướng giải quyết, Bí thư Trần Lưu Quang nói với những người có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên, TP.HCM sẽ chọn những người giỏi nhất, tốt nhất để tuyển dụng làm công chức, viên chức trong khuôn khổ biên chế TP.HCM được giao.

Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 2.500 người thâm niên công tác trên 5 năm. "Chúng tôi không kham hết nên xin phép chọn lựa 1.000 người ưu tú nhất. Với những trường hợp còn lại, nếu sau này TP có cơ chế thì tính tiếp. Vì mục tiêu chung lớn lao hơn nên chúng ta phải chấp nhận", Bí thư Trần Lưu Quang nói và thông tin TP.HCM sẽ có sự chia sẻ, tìm cơ chế hỗ trợ cao nhất cho các trường hợp không tiếp tục làm việc trong khu vực công.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ chọn lựa 1.000 người ưu tú nhất trong số 2.500 người có thâm niên công tác trên 5 năm để tuyển dụng làm công chức, viên chức. Ảnh: THANH THÙY

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cũng phải dự phòng biên chế để tuyển dụng những người trẻ tài giỏi như sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học, các tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài về để tiếp cận công việc, có nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

"Mong mọi người chia sẻ. Nói rất thật lòng là chúng tôi cũng đau đáu với việc này nhưng mọi việc đều có nguyên tắc của nó", Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói.

Trước đó, Thành ủy TP.HCM tổ chức bốn đoàn khảo sát việc phân công, bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã và khu phố, ấp, đồng thời đánh giá sự cần thiết và hiệu quả của đội ngũ này.

Qua các buổi giám sát, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu địa phương đánh giá sát năng lực, hiệu quả công việc, chuyên môn của người hoạt động không chuyên trách, phù hợp với vị trí muốn tuyển dụng để có sự sắp xếp phù hợp nhất.