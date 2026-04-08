Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 08/04/2026 14:12

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 8-4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội và các sở, ngành, địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: TP

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng thôi giữ các chức vụ liên quan, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng (sinh năm 1973, quê Phú Thọ), trình độ tiến sĩ kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: ĐÌNH TRUNG

Về quá trình công tác, từ tháng 10-2009 đến 10-2018, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Từ tháng 10-2018 đến 1-2021, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tháng 1-2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 10-2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 1-7-2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; sau đó được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 25-10-2025, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháng 1-2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 3-2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.