Bí thư Thành uỷ Hà Nội sốt ruột với tiến độ cải tạo chung cư cũ 03/10/2025 18:00

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ với đông đảo cử tri rằng bà rất sốt ruột với sự chậm trễ trong cải tạo các khu tập thể, chung cư cũ.

Chiều ngày 3-10, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri của 11 xã, phường trước kỳ họp 10 của Quốc hội XV dự kiến khai mạc vào 20-10 tới.

11 xã phường này bao gồm: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng

Tập thể, chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng

Tại hội nghị, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống thường nhật của người dân như điều chỉnh giá điện, giá nhà đất tăng cao, đặc biệt là việc cải tạo lại nhà tập thể, chung cư cũ…

Cử tri Nguyễn Văn Xuân (phường Hoàng Mai). Ảnh: Trọng Phú

Cử tri Nguyễn Văn Xuân (phường Hoàng Mai) cho hay trên địa bàn phường có khoảng 70 nhà tập thể, chung cư cũ xuống cấp, nhất là nhà A7 Nguyễn Chính, khu tập thể Tân Mai…

Theo ông Xuân, đây là những khu nhà được xây dựng từ năm 1984, bằng công nghệ lắp ghép bê tông, nay đã xuống cấp trầm trọng, thậm chí cầu thang tách rời khối nhà, gây mất an toàn cho các hộ dân. Mặc dù TP Hà Nội đã đặt ra vấn đề cải tạo chung cư cũ từ lâu, nhưng tiến độ rất chậm.

“Đề nghị thành phố quan tâm đến vấn đề cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho người dân vì những toà nhà xuống cấp như thế này có thể sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm”, ông Xuân đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: Trọng Phú

Giải đáp ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, toàn TP Hà Nội hiện có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ (với 1.800 toà nhà). Các khu nhà này tập trung phần lớn ở các nội đô lịch sử, chủ yếu được xây dựng trong những năm 1960-1980, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, hạ tầng kỹ thuật liên quan không đáp ứng.

Từ năm 2021, Hà Nội đã lập đề án cải tạo chung cư cũ, đồng phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 69 quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. TP cũng triển khai 6 kế hoạch liên quan đến cải tạo các tập thể, chung cư cũ như: kiểm định, quy hoạch, giải quyết tạm cư, thông tin tuyên truyền…

“Tuy nhiên tiến độ triển khai nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương liên quan đến cải tạo tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TP đang chậm”, ông Tuấn thừa nhận.

Theo ông Tuấn, với nhà A7 Tân Mai, theo kiểm định, đây là nhà chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, nằm trong kế hoạch triển khai cải tạo, xây dựng lại. Phương án quy hoạch kiến trúc của khu vực này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian tới, phường Hoàng Mai và các cơ quan liên quan sẽ tập trung cao độ để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư….

Tương tự, với khu tập thể cũ Trương Định, ông Tuấn cho biết, tổng thể khu vực này cũng đã nằm trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại của thành phố. Thời gian qua, thành phố đã xử lý tháo gỡ hàng loạt khó khăn liên quan về hồ sơ, kiểm định, xác lập ranh giới. Ông Tuấn cho biết, toàn bộ khu tập thể này sẽ được triển khai cải tạo, xây dựng lại sớm, đồng thời nghiên cứu đấu nối với các trục đường giao thông lân cận.

Một đô thị hiện đại không thể tồn tại mãi các toà nhà xuống cấp

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh “đây đều là những ý kiến xác đáng, thiết thực, vừa phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, đồng thời đề xuất các giải phẩm quan trọng đến các cấp có thẩm quyền từ cơ sở, thành phố, cho đến trung ương.

“Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4, tôi xin cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến đóng góp tâm huyết của bà con cử tri. Chúng tôi sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để cùng tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Về vấn đề cải tạo chung cư cũ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho hay Hà Nội có một đặc thù rất khác so với nhiều địa phương khác khi số lượng nhà tập thể, chung cư cũ còn lại rất nhiều.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Trọng Phú

“Theo đề án cải tạo chung cư cũ của UBND TP Hà Nội thì thành phố có tới hơn 1.000 khu, dự án chung cư cần cải tạo. Tiến độ triển khai còn chậm, khiến tôi hết sức sốt ruột”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Bà cho hay, mỗi khi có bão lớn, chính quyền đều phải khẩn cấp sơ tán, bảo đảm an toàn cho các hộ dân ở nhà tập thể, chung cư cũ nguy hiểm. Về lâu dài, thành phố đã có đề án cải tạo nhà tập thể, chung cư cũ từ lâu tuy nhiên hiện nay vẫn có một số vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách.

“Doanh nghiệp tham gia cải tạo phải có lợi ích, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân. Đây là điểm còn nhiều bất cập và cần tháo gỡ. Thành phố đã trình phương án, song việc thực hiện còn liên quan đến pháp luật, nên tiến độ bị chậm”, bà Hoài thông tin.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri 11 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội vào chiều ngày 3-10. Ảnh: Trọng Phú

Theo đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, sắp tới thành phố sẽ tập trung tìm “lối mở” cho vấn đề này. Bên cạnh việc kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, thành phố cũng nghiên cứu các giải pháp khả thi khác, như xây dựng mới trên nền đất cũ để người dân tái định cư tại chỗ, hoặc di chuyển đến những khu đô thị mới hiện đại, điều kiện sống tốt hơn. Đây là những phương án căn cơ, cần được nghiên cứu, bàn bạc kỹ lưỡng và phải có sự đồng thuận của người dân.

“Thực tế cho thấy, sau mỗi trận mưa bão, báo chí và dư luận đều ghi nhận nỗ lực của chính quyền trong công tác ứng phó, sơ tán dân. Nhưng vấn đề cốt lõi không chỉ là đối phó khi có thiên tai, mà là bảo đảm an toàn lâu dài trong đời sống thường ngày. Một đô thị hiện đại không thể để tồn tại mãi những khu nhà xuống cấp nghiêm trọng”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị các sở ngành liên quan đưa ra những “giải pháp quyết liệt hơn” để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ về an toàn cho người dân, mà còn là một phần quan trọng trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại”, bà nhấn mạnh thêm.