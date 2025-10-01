TP.HCM cần bao nhiêu kinh phí để kiểm định chung cư cũ? 01/10/2025 19:15

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí để UBND các phường triển khai công tác kiểm định chung cư cũ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP liên quan công tác rà soát, thực hiện kiểm định chung cư cũ trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó bao gồm 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Trong số 130 chung cư đã kiểm trước đây, đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theo Luật Nhà ở năm 2023 nên cần thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

TP.HCM hiện còn nhiều chung cư cũ cần cải tạo. Ảnh: NV

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại.

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32,5 tỉ đồng.

Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư), Sài Gòn (10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

Do số lượng chung cư cũ đề xuất kiểm định tương đối nhiều, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ.

Đồng thời đề xuất UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

"UBND TP giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định, lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng đủ điều kiện năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định để thực hiện kiểm định theo quy định"- Sở Xây dựng kiến nghị.

Đối với UBND các phường chưa đề xuất, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương có báo cáo để xuất gửi Sở để tổng hợp gửi Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.