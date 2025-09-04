Được nhiều ưu đãi khi cải tạo chung cư cũ ở 42 phường tại TP.HCM 04/09/2025 09:51

(PLO)- Chủ đầu tư sẽ được ưu đãi hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án, hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời…

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chỉ đạo Văn phòng UBND TP đăng tải Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP quy định về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP tại Cổng thông tin điện tử của TP để các tổ chức biết tham gia thực hiện.

Chung cư cũ trên đường Lý Thường Kiệt, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí bằng nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp TP để thực hiện cơ chế theo quy định.

Song song đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP giao các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến các tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để triển khai Nghị quyết số 17/2025 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia thực hiện.

Trong đó, địa bàn TP.HCM có 42 phường có chung xây dựng trước 1994 như: phường Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Tân Định, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, An Đông, Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Đông, Cầu Kiệu...

Nghị quyết số 17/2025 nêu rõ nhiều nội dung và mức hỗ trợ, ưu đãi. Đơn cử như hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án.

Trong đó bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp - thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống quản lý chất thải rắn, hệ thống vệ sinh công cộng (trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà).

Nội dung hỗ trợ được thực hiện sau khi được nghiệm thu hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Trường hợp dự án có phân kỳ giai đoạn đầu tư thì được xem xét hỗ trợ theo phân kỳ.

Đồng thời sẽ hỗ trợ chủ đầu tư 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 6 Điều 73 và điểm b khoản 4 Điều 74 của Luật Nhà ở. Việc hỗ trợ này được thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành phương án di dời, cưỡng chế di dời đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Với chính sách này sẽ khích lệ về tài chính cho nhà đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo hàng trăm chung cư cũ trên địa bàn TP, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chậm được xây mới do khó khăn về nguồn lực.