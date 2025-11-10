Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội: 'Sẽ dành toàn bộ tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ' 10/11/2025 18:14

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban chấp hành, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Trọng Phú

Ông Trung hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động sáng tạo đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực, biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần gũi tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi.

Theo ông Trung, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn, phải vừa phát huy văn hiến, bản sắc, vừa thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa và phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại. Là động lực đầu tàu tăng trưởng góp phần và phát triển của vùng và cả nước.

“Trên cương vị công tác mới, tôi nguyện toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, và của Thủ đô lên trên hết, trước hết. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả”, ông Nguyễn Đức Trung nói thêm.

Giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ niềm vui mừng khi được thay mặt Bộ Chính trị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Trọng Phú

“Đây là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí, đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô, gắn với thực hiện chủ trương bố trí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không phải người địa phương”, ông Ngọc nói.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Trọng Phú

Phát biểu chia sẻ trước đó với tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh khối lượng công việc của Hà Nội là “vô cùng lớn, vô cùng khó, lại không có ngày nghỉ”.

Theo đó, ông bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị đã kịp thời quyết định nhân sự để cùng đồng chí Bí thư Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay những công việc trọng tâm của Thành phố.

Ông Trần Sỹ Thanh mong muốn tập thể Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng lãnh đạo mới, “như đã từng dành tình cảm và sự tin tưởng cho anh em chúng tôi trước đây, thậm chí nhiều hơn nữa”.

Ông chúc đội ngũ lãnh đạo của TP Hà Nội sẽ xây dựng Hà Nội với những bước chuyển mình quan trọng, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin và mong đợi của nhân dân, cũng như của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng lớn lao đối với Thủ đô.