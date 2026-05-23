Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ an táng 28 hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị 23/05/2026 12:59

(PLO)- 28 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào vừa được tìm thấy.

Sáng 23-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương dự lễ an táng, truy điệu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MT

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương. Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đọc lời điếu, bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ người Việt Nam yêu nước, kiên cường, dũng cảm hiến dâng cả tính mạng để gìn giữ độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được tìm thấy, đưa trở về Việt Nam.

28 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào được đưa trở về nước. Ảnh: MT

Ông Lê Văn Bảo cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt thành, vô tư, trong sáng, đầy nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn. Sự hỗ trợ này đã giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2025-2026.

Chính quyền địa phương đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao sự lao động quên mình của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã làm tròn nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng và cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo đưa hài cốt liệt sĩ đến huyệt để an táng. Ảnh: MT

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng và hưởng ứng chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thời gian qua, hai đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 của tỉnh Quảng Trị vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ nơi quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, rải hoa tiễn biệt tại phần mộ và dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.