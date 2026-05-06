Xúc động hành trình hơn 40 năm đưa liệt sĩ về quê nhà an táng 06/05/2026 11:09

(PLO)- Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình đã đưa hài cốt liệt sĩ Trương Văn Minh từ TP Đồng Nai về tỉnh Nghệ An an táng, trọn vẹn ước nguyện sau hơn 40 năm xa quê.

Thông tin với PLO ngày 6-5, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, cho biết ngày 5-5, đơn vị đã phối hợp với thân nhân tổ chức cất bốc, tiễn đưa và di dời hài cốt liệt sĩ Trương Văn Minh từ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) ra Ga Sài Gòn, về quê hương an táng tại Nghĩa trang Cồn Điệp, thôn 5 Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động hưởng ứng phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và thân nhân thực hiện cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Trương Văn Minh.

Liệt sĩ Trương Văn Minh sinh năm 1964, nhập ngũ tháng 2-1984, là Trung đội phó, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 309, Mặt trận 479. Liệt sĩ hy sinh ngày 7-10-1985 và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu (nay là TP Đồng Nai).

Theo ông Phan Văn Cường, sau hơn 40 năm yên nghỉ trong vòng tay đồng đội, việc đưa liệt sĩ về quê nhà được thực hiện theo nguyện vọng tha thiết của gia đình.

Ông Cường cho biết sau thời gian tìm kiếm, thu thập thông tin, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; TP Đồng Nai và Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đã hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa và di dời hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Theo ông Cường, đây không chỉ là việc thực hiện một thủ tục hành chính, mà còn là hành trình tri ân, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Trương Văn Minh.

Đồng thời, đơn vị cũng đã hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết và bố trí phương tiện vận chuyển hài cốt ra Ga Sài Gòn để tiếp tục hành trình về quê an táng.

Hành trình đưa liệt sĩ Trương Văn Minh về quê là kết quả của nhiều năm tìm kiếm bền bỉ của gia đình.

Bà Trần Thị Hà (sinh năm 1969) vẫn chưa nguôi xúc động khi nhắc về buổi lễ truy điệu vừa diễn ra. Bà cho biết liệt sĩ Trương Văn Minh là anh trai của chồng; từ khi bố mẹ chồng qua đời, vợ chồng bà thay nhau hương khói, gìn giữ đạo hiếu với người đã khuất.

Gia đình có hai liệt sĩ, trong đó phần mộ của người anh trai khác đã được xác định từ sớm. Riêng ông Minh hy sinh tại chiến trường Campuchia, nhiều năm không có thông tin, không rõ nơi an nghỉ.

Ban tổ chức làm lễ đưa Liệt sĩ Trương Văn Minh về với gia đình.

Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ cuối những năm 1980. Gia đình lặn lội qua nhiều nghĩa trang ở Tây Ninh, Hà Tiên, rồi lặng lẽ trở về. Những năm sau đó, các chuyến đi vẫn tiếp diễn, nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi.

Phải đến năm 2009, một người hỗ trợ tìm kiếm cung cấp thông tin về phần mộ, gia đình mới xác định được nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu (nay là TP Đồng Nai). Từ đó, hằng năm, gia đình vào thăm viếng, thắp hương, bù đắp phần nào quãng thời gian xa cách.

Dù đã tìm thấy phần mộ, nguyện vọng đưa liệt sĩ Trương Văn Minh về quê vẫn chưa thể thực hiện do vướng thủ tục và điều kiện gia đình. Sau nhiều năm, khi hồ sơ hoàn tất và nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, mong muốn ấy mới trở thành hiện thực.