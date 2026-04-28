Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ 28/04/2026 17:24

(PLO)- Nhân kỉ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 28-4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), 140 năm ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2026) và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Đoàn chụp hình kỉ niệm tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH THÙY

Đi cùng đoàn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Đoàn đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).

Đoàn đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH THÙY

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến thắp hương tại các phần mộ để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu đến thắp hương các phần mộ để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THANH THÙY

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, người hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ.

Tham gia đoàn có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang.

Đoàn đến viếng tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: THANH THÙY

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), đoàn dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh dũng cảm của các thế hệ đi trước.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết thắp hương tại các phần mộ. Ảnh: THANH THÙY

Tiếp đó, đoàn đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi; Nghĩa trang Chính sách TP.HCM; Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Tại đây, các đại biểu nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn cũng đến dâng hương, tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm mẹ ở xã Tân An Hội, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.