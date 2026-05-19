Lâm Đồng khẩn trương rà soát nhân sự tại các trung tâm phục vụ hành chính công 19/05/2026 15:28

(PLO)- Hiện có đến 76 trung tâm phục vụ hành chính công chưa có giám đốc và đang giao cho phó chủ tịch UBND xã hoặc phó giám đốc kiêm nhiệm.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các xã, phường, đặc khu đề nghị rà soát, đánh giá việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện kết luận của ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp rà soát, đánh giá việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

Theo Sở Nội vụ, vào đầu tháng 4-2026, các xã, phường, đặc khu đã có báo cáo tình hình sử dụng công chức của địa phương. Trong đó, có báo cáo về nhân sự tại các trung tâm hành chính công; qua tổng hợp, còn nhiều xã, phường chưa có giám đốc, phó giám đốc.

Cụ thể hiện các trung tâm hành chính công chỉ mới bố trí có 48/124 giám đốc và 93/124 phó giám đốc. Ngoài ra, việc bố trí lực lượng công chức tại trung tâm này còn rất mỏng (chỉ bố trí 1 hoặc 2 công chức, bao gồm cả lãnh đạo quản lý…).

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát và căn cứ các quy định hiện hành để kiện toàn các chức danh giám đốc, phó giám đốc trung tâm để đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

Rà soát lại và đánh giá tình hình bố trí công chức tại trung tâm phục vụ hành chính công; đánh giá số lượng, trình độ, năng lực của công chức được bố trí so với việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính tại địa phương; đánh giá ưu điểm, hạn chế trong việc bố trí công chức giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung khác có liên quan.

Đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp triển khai thực hiện; hoàn thành và gửi kết quả rà soát, đánh giá về Sở Nội vụ trước ngày 23-5-2026.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 4-2026, theo báo cáo của Sở Nội vụ, tỉnh Lâm Đồng có 76 trung tâm hành chính công chưa có giám đốc.

Trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công được coi là bộ mặt của chính quyền. Tuy nhiên, nhân sự tại đây thiếu trầm trọng.

Tại 76 Trung tâm nói trên, nhân sự quản lý vẫn hoặc là giao cho Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm phụ trách, hoặc giao quyền giám đốc cho cấp phó. Tức hơn 60% trung tâm chưa có giám đốc chuyên trách.