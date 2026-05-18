Hoạt động của Mặt trận phải hướng đến người dân 18/05/2026 21:33

Ngày 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.PHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.



Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu.

Cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt những nội dung trọng tâm trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu tham dự đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận.

Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở; đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân.

Thứ năm, xây dựng Mặt trận hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Công tác Mặt trận là công tác với con người, với lòng dân, với niềm tin xã hội. Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện, xử lý tình huống. Không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo; phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả.

Từ nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đây là những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, bao quát, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, súc tích.

Bám sát tinh thần chỉ đạo này, MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động cụ thể của mình.

Ông Nguyễn Phước Lộc chỉ rõ việc triển khai phải được thường xuyên lượng giá, đánh giá chất lượng, tiến độ, sản phẩm cụ thể, đồng thời thường xuyên có giải pháp để điều chỉnh kịp thời nhằm giúp cho việc triển khai ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Giảm các phong trào hình thức, phô trương

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoạt động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu chung của đất nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn liền với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt những nội dung trọng tâm trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội.

Trong đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải chú trọng cả hai vế. Đó là phải vận động nhân dân hiểu rõ được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của TP để nhân dân cùng tham gia. Cạnh đó, phải đảm bảo kết quả của sự tham gia, nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển của đất nước và TP.HCM.

Ông lưu ý, công tác Mặt trận của TP.HCM phải đẩy mạnh hơn nữa về chuyển đổi số theo hướng “Mặt trận số”; bên cạnh hỗ trợ khẩn cấp, cần tập trung các hoạt động hỗ trợ lâu dài, để lại các công trình, sản phẩm cụ thể cho số lượng người dân thụ hưởng nhiều hơn, thời gian thụ hưởng dài hơn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, các đoàn thể nhân dân phải rà soát chặt chẽ, mạnh dạn cắt giảm những phong trào mang tính hình thức, phô trương, lãng phí.

Ông cũng yêu cầu khi triển khai phong trào phải trả lời được câu hỏi có gắn liền với mục tiêu phát triển của địa phương, của TP.HCM và rộng hơn là mục tiêu của đất nước hay không. Có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân không; hoạt động đó đoàn viên, hội viên và nhân dân thụ hưởng được gì?

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vị trí, vai trò của TP.

TP.HCM hiện nay không chỉ là một thành phố đầu tàu của cả nước mà là một đô thị đặc biệt, mang tầm khu vực, hướng tới sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề cập đến Nghị quyết mới Bộ Chính trị sẽ ban hành cho TP.HCM (thay thế Nghị quyết 31 – PV) và cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt TP.HCM phải đột phá tư duy, tầm nhìn chiến lược, định hướng rõ vị trí sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới vào năm 2075 khi kỷ niệm 100 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.