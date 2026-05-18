Hôm nay tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai 18/05/2026 11:31

(PLO)- Tối nay 18-5, tại Quảng trường Long Hưng sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai và có màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ nhân dân.

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay (ngày 18-5) tại Quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai) sẽ tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai.

Đây là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đường vào khu vực Quảng trường Long Hưng, nơi tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Sự kiện thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xây dựng Thành phố Đồng Nai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, buổi lễ sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng như: Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Thành phố Đồng Nai và trao Nghị quyết; công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nghi thức khen thưởng; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đồng Nai – Khát vọng vươn mình cùng đất nước” và màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ nhân dân.