Phó Thủ tướng Thường trực: Doanh nghiệp đầu tư vào An Giang phải nói đi đôi với làm 17/05/2026 14:13

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai.

Ngày 17-5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.

Đến dự có ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Dự hội nghị còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ảnh: CẨM TÚ

Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỉ đồng. Đây là các dự án tỉnh An Giang đã kêu gọi, thu hút từ ngày 1-7-2025 đến nay, trong đó có 10 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án cho các nhà đầu tư. Tổng số vốn dự kiến đầu tư vào tỉnh khoảng 1,5 triệu tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh xác định tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm lĩnh vực trọng điểm: Hạ tầng chiến lược; công nghiệp chế biến và năng lượng sạch; thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại hội nghị. Ảnh; CẨM TÚ

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cam kết tỉnh sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng. Cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn bị tốt quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực.

"An Giang sẽ duy trì chính quyền đồng hành, trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời, kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn" - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành kiến tạo môi trường thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CẨM TÚ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh sự kiện Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương mang tầm khu vực và quốc tế.

Sự kiện là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển cả vùng ĐBSCL. Đây sẽ là cơ hội để khẳng định tầm nhìn vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu.

"An Giang hôm nay đang có cơ hội rất rõ định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang. Chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia dân tộc" - Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.