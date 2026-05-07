Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch, An Giang sẽ có 3 sân bay 07/05/2026 16:43

(PLO)- Việc bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối cho vùng biển Tây Nam, phục vụ quốc phòng - an ninh, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế, du lịch.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo quyết định này, sân bay Thổ Chu (An Giang) được bổ sung vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Đây sẽ là cảng hàng không cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo quy hoạch, sân bay Thổ Chu có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2030. Tầm nhìn 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Đảo Thổ Chu sẽ có cảng hàng không trong thời gian tới. Ảnh: THANH TÚ

Diện tích đất dự kiến của dự án khoảng 234,06 ha. Tổng mức đầu tư theo quy hoạch ước tính khoảng 28.800 tỉ đồng.

Đảo Thổ Chu thuộc đặc khu Thổ Châu, nằm cách đặc khu Phú Quốc hơn 100 km và cách đất liền khoảng 200 km. Đây là đảo tiền tiêu nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Quần đảo Thổ Châu có diện tích gần 1.394 ha với khoảng 1.800 người dân sinh sống. Trong đó, đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất, rộng khoảng 1.249 ha, đồng thời là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu.

Hiện nay, việc di chuyển từ đất liền ra Thổ Chu chủ yếu bằng tàu biển. Hoạt động đi lại phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết và mất nhiều thời gian.

Do chưa có cảng hàng không nên khả năng kết nối đường không của Thổ Chu còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển y tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như phát triển kinh tế và du lịch.

Khi sân bay Thổ Chu được bổ sung vào quy hoạch, An Giang sẽ trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có tới ba cảng hàng không. Hiện địa phương này đã có sân bay quốc tế Phú Quốc và sân bay Rạch Giá đang khai thác.