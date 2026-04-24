Chủ tịch An Giang: Dồn sức hoàn thành sớm các công trình phục vụ APEC 2027 24/04/2026 14:04

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 sớm hơn kế hoạch từ 3-6 tháng.

Ngày 24-4, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các tiểu đề án và dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo, tỉnh đã quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương về công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trọng tâm là công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT AG

Đối với nhóm dự án theo Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu cho toàn bộ 21 dự án. Nhiều gói thầu đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Trong đó, 5 dự án tiêu biểu gồm: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số và trung tâm điều hành thông minh Phú Quốc; khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; khu đô thị du lịch Núi Ông Quán; nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Song song đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo triển khai đề án tổng thể các hoạt động phục vụ Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đến nay, tất cả 7 tiểu ban đã ban hành tiểu đề án, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Đối với các khó khăn vượt thẩm quyền, tỉnh đã tổng hợp báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành để xin ý kiến hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Từ đó, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành toàn bộ các dự án sớm hơn kế hoạch từ 3-6 tháng.

“Việc nhanh hay chậm, trước hết UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời từng chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với phần việc của mình”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các nhà đầu tư và nhà thầu phải xác định rõ trách nhiệm.

Cạnh đó, ông Mừng cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Các chủ đầu tư phải giám sát liên tục, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay UBND tỉnh, không để ách tắc công việc.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương sự nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và sự đồng hành của các nhà đầu tư. Thời gian tới, ông đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác này, ưu tiên các dự án phục vụ APEC 2027 và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.