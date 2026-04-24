Phải bảo đảm hoàn thành các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 đúng thời hạn 24/04/2026 12:56

Sáng 23-4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành, tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC tại Đặc khu Phú Quốc. Trong đó có những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC…

Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nhiều khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, do thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn lại rất lớn, tỉnh An Giang kiến nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để sớm giải quyết khó khăn mới phát sinh, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hoàn thành các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đúng tiến độ. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Hội nghị APEC 2027 là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị quyết định tổ chức tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là vinh dự lớn đối với Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy kinh tế.

Đối với tỉnh An Giang, địa phương có vị trí đặc biệt về an ninh, quốc phòng và tiềm năng du lịch, việc đăng cai APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ yêu cầu hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng. Ông yêu cầu tỉnh An Giang và các bộ, ngành xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; không đùn đẩy, không đề xuất chung chung. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không bàn lùi", các công việc phải hoàn thành đúng thời hạn để phục vụ tổng duyệt, không để sát ngày tổ chức mới hoàn thành.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu triển khai ngay nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh An Giang và doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề phải phối hợp chặt chẽ để xử lý hiệu quả.

Với các nội dung cần báo cáo Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ liên quan để thực hiện.