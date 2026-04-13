Vướng mặt bằng, dự án cấp điện cho APEC 2027 ở Phú Quốc nguy cơ chậm tiến độ 13/04/2026 17:27

(PLO)- Ba dự án tăng cường cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc để phát triển kinh tế, xã hội và Hội nghị cấp cao APEC 2027 đang gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Những ngày tháng 4, trên công trường thi công dự án cấp điện cho APEC 2027 ở Phú Quốc, hàng trăm công nhân đang tất bật lắp những thanh thép, đổ từng khối bê tông giữa cái nắng gay gắt.

“Hiện nay có khoảng gần trăm nhân công đang thi công tại công trường, giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến độ rơi vào khoảng giữa tháng tư đến giữa tháng 5 sắp tới, đợt cao điểm này sẽ có khoảng gần 300 công nhân thi công”, ông Đặng Xuân Minh, nhà thầu AIT đang thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc cho biết.

Công nhân thi công giữa trời nắng gắt trên công trường.

Ông Minh cho hay, để đáp ứng tiến độ, có khi đến trời tối, công nhân vẫn còn đang tăng ca, máy móc vẫn còn chạy tấp nập, tất cả đều khẩn trương để có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.

“Theo kế hoạch, hàng loạt trụ sẽ được lắp đặt để dẫn điện về trạm biến áp, chỗ kia là chúng tôi đang thi công trụ số 11, đây là trụ ở khu vực bẻ góc trên đường dây và là trụ lớn nhất đang được thi công”, ông Nguyễn An Vui, đơn vị thi công của dự án vừa chỉ vào nơi hàng chục công nhân đang hối hả lắp khung thép cho trụ số 11 vừa nói.

Công nhân lắp các thanh sắt tại trụ số 11, dự án cấp điện cho Phú Quốc.

Theo Tổng công ty Điện lực miềm Nam (EVNSPC), xác định 3 công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, các đơn vị liên quan cùng các nhà thầu thi công đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này.

Đại diện EVNSPC cho biết, về phía tỉnh An Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ đạo trực tiếp; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện với EVNSPC và thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình điện trên địa bàn tỉnh và giao đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Nhiều nơi còn vướng mặt bằng

Tuy được đẩy nhanh thi công, nhưng EVNSPC cho biết hiện cả 3 dự án trên vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng ca thi công vào buổi tối trên công trường để kịp tiến độ.

Nguyên nhân là các tuyến đường dây khá dài với nhiều vị trí trụ, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và hộ dân; khối lượng công việc đo đạc, khảo sát thực địa lớn, các chính sách giá bồi thường theo khung quy định của Nhà nước ở một số vị trí còn thấp hơn giá thị trường, dẫn đến người dân chưa đồng thuận, khiếu nại kéo dài.

Thêm vào đó, những thay đổi về thủ tục, biến động đất đai cũng làm cho công tác quản lý tại một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; việc rà soát, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai chưa kịp thời cũng đã gây phát sinh nhiều rào cản, vướng mắc…

Như công trình Đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc có vẫn còn 43/75 vị trí trụ chưa bàn giao mặt bằng thi công, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc còn vướng 3 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Máy móc tấp nập thi công trên công trường Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

“Với Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc vẫn còn 7/79 vị trí trụ và một số nơi chưa được bàn giao mặt bằng. EVNSPC kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc cùng chính quyền địa phương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 7 vị trí móng trụ còn lại trong nửa đầu tháng tháng 4-2026, để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công, kéo dây và đóng điện dự án theo đúng tiến độ đề ra”, đại diện EVNSPC nêu giải pháp.