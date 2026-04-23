Thượng tướng Phạm Thế Tùng: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho APEC 2027 23/04/2026 19:55

Chiều 13-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và y tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì phiên họp.

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập hai Tiểu ban, gồm Tiểu ban ANTT và Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2027. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng hai Tiểu ban này.

Phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và y tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027).

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo Bộ Công an, cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, Việt Nam đang tập trung cao độ chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Sau gần 3 thập kỷ là thành viên chính thức APEC và 40 năm đổi mới, Việt Nam tổ chức Năm APEC 2027 với vị thế mới, thế và lực mới trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện các định hướng phát triển của Đại hội XIV và các quyết sách chiến lược, then chốt, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, Tiểu ban ANTT APEC 2027, báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định Năm APEC 2027 là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế quy mô lớn, đánh dấu lần thứ ba trong vòng 20 năm (2006-2027) Việt Nam đăng cai tổ chức, với điểm nhấn là Tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm quốc tế, thể hiện vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam, đồng thời là minh chứng cho sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên APEC.

Bộ Công an xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hay sai sót dù nhỏ nhất, không chỉ tại các địa điểm tổ chức mà trên phạm vi cả nước.

Đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của lãnh đạo, đại biểu quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước.

"Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết năm 2027, cần tập trung nguồn lực ở mức cao nhất" - ông Tùng nhấn mạnh.

Để thực hiện, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất phương châm “Chủ động, thực chất, liên hoàn, chặt chẽ; gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ phát triển”. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ xâm phạm an ninh, trật tự. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; triển khai lực lượng, phương tiện phù hợp với từng sự kiện.

Công tác phối hợp phải chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, từ trung ương đến địa phương, trên thực địa và không gian mạng, bảo đảm tính thống nhất xuyên suốt. Qua đó, vừa bảo vệ an ninh, vừa nắm bắt xu hướng hợp tác quốc tế để tham mưu chính sách hiệu quả, không để bị động trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị triển khai kế hoạch từ sớm, xây dựng lộ trình cụ thể đến năm 2027; phát huy vai trò tham mưu, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công APEC 2027.