Bộ Công an khen Công an tỉnh Lai Châu vụ thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn 23/04/2026 12:15

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lai Châu về thành tích triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; bắt khởi tố 38 người, thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Lai Châu biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Bộ Công an

Thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố 38 bị can, thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc và vật chứng khác.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì, lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, mua bán trái phép và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Theo Bộ Công an, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu. Việc này thể hiện sự thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thư khen nêu: "Thành tích của các đồng chí đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ. Qua đó góp phần thiết thực trong răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân".

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích và đề nghị Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, đơn vị cần củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng và tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán.