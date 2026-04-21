Cuộc đời cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp 21/04/2026 15:13

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 21-4, Tỉnh ủy - HĐND tỉnh - UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tới tham dự buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện dòng họ Hà Huy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung

Ở cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổ Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt.

Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững...

Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở VH-TT&DL tiếp nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc.

Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí cao nhất...

Phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật: “Hà Huy Tập - Tấm gương sáng mãi” đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng và niềm tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định muốn phát triển nhanh, bền vững, cần tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

"Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiên quyết không đánh đổi lợi ích lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn" - ông nhấn mạnh và nêu rõ mọi chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ. Tinh thần, bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành động lực hành động trong toàn xã hội.

"Mỗi tổ chức, cá nhân cần bắt đầu từ những việc cụ thể như nâng cao trách nhiệm, giữ kỷ luật, gần dân, vì dân; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực, hình thức. Hướng tới các mốc 2030, 2045, chặng đường phía trước đòi hỏi ý chí, bản lĩnh và hành động quyết liệt" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, nay thuộc xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh.

Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tên tuổi, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập mãi được ghi dấu trong lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư để lại nhiều bài học quý báu: không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, tư duy lý luận sắc bén; kiên định bảo vệ chân lý; nhạy bén trước tình hình, linh hoạt trong chỉ đạo; chăm lo xây dựng tổ chức, giữ vững đoàn kết; nêu cao tinh thần cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì nhân dân, vì dân tộc.

Học tập và noi gương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy tăng trưởng gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ VH&TT&DL đã trao Bằng công nhận Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập là Di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.