Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh 21/04/2026 12:03

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2026), sáng 21-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ và thăm khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đến khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tham dự lễ dâng hương có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trước khu mộ nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã dâng nén hương thơm và hoa tươi, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan ngôi nhà tranh tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.