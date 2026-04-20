Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng 20/04/2026 16:40

(PLO)- Những di sản của Tổng bí thư Hà Huy Tập để lại tiếp tục soi đường cho công cuộc phát triển đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiều 20-4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2026).

Phát huy di sản trong công cuộc phát triển hiện nay

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Duy Lâm- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Nghệ An, Khánh Hòa, Hà Tĩnh và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn; đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mãi là tài sản tinh thần vô giá, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị to lớn từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định việc gìn giữ, phát huy di sản của đồng chí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với một nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương. Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 35 năm tái lập tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực…

Thông qua hội thảo khoa học, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và khuyến nghị thiết thực của các nhà khoa học, nhà quản lý và đại biểu, nhằm làm sâu sắc hơn những cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó, vận dụng hiệu quả di sản của đồng chí vào thực tiễn, tạo động lực phát triển, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu giàu mạnh, thịnh vượng.

Tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập- người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), đồng chí Hà Huy Tập sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Từ một giáo viên yêu nước, đồng chí tích cực tham gia các tổ chức cách mạng, từng bước trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh. Sau thời gian hoạt động trong nước, đồng chí được cử sang học tập tại Liên Xô, tiếp thu lý luận Mác- Lênin và kinh nghiệm cách mạng quốc tế.

Năm 1935, đồng chí tham gia chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ I của Đảng, góp phần quan trọng phục hồi hệ thống tổ chức và phong trào cách mạng. Cuối năm 1936, đồng chí Hà Huy Tập được phân công giữ cương vị Tổng Bí thư, trực tiếp lãnh đạo nhiều Hội nghị quan trọng, đề ra chủ trương củng cố tổ chức Đảng và thúc đẩy phong trào đấu tranh dân chủ.

Không chỉ là nhà lãnh đạo, đồng chí Hà Huy Tập còn là nhà lý luận xuất sắc, có nhiều tác phẩm quan trọng góp phần phát triển đường lối của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái. Những đóng góp của đồng chí có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Năm 1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt, đến năm 1940 bị kết án tử hình sau Khởi nghĩa Nam Kỳ. Trước lúc hy sinh ở tuổi 35, Tổng Bí thư Hà Huy Tập vẫn giữ trọn niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ vai trò của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trên nhiều phương diện: người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận tiêu biểu và tấm gương mẫu mực suốt đời vì nước, vì dân. Đồng thời, nhiều ý kiến nhấn mạnh việc vận dụng di sản tư tưởng, lý luận của đồng chí vào thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, ý chí hành động, tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững mà đồng chí đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bên lề Hội thảo còn có Triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Hà Huy Tập- Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Triển lãm giới thiệu một số hiện vật và hơn 150 ảnh tư liệu tiêu biểu, phản ánh tổng quát về quê hương Hà Tĩnh; cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập; những hoạt động tri ân của hậu thế.