Nước mắt hạnh phúc của người mẹ khi tìm thấy con trai lạc ở núi Tam Đảo 21/04/2026 13:59

(PLO)- Khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa sinh viên Nguyễn Tuấn Anh từ trên núi Tam Đảo xuống, người mẹ xúc động, khóc ôm chầm lấy con trong nước mắt hạnh phúc.

Sáng 21-4, sau đêm thức trắng chờ tin con, bà Nguyễn Thị Hòa (trú phường Định Công, Hà Nội) bật khóc khi thấy lực lượng chức năng đưa con trai là Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) từ khu vực trên núi Tam Đảo xuống an toàn.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (người đeo kính) được tổ tìm kiếm tìm thấy sau khi mất tích gần 35 giờ trên núi Tam Đảo

Trong tình trạng tỉnh táo nhưng kiệt sức, Tuấn Anh kể lại hành trình hơn 35 giờ lạc trong rừng với nhiều thời điểm cận kề nguy hiểm.

Theo đó, sáng 19-4, Tuấn Anh cùng nhóm bạn khoảng 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc cao khoảng 1.592 m. Trong quá trình di chuyển, do mệt, nam sinh tách nhóm để nghỉ và dự định xuống sau với suy nghĩ đơn giản là chỉ có một đường xuống núi.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, Tuấn Anh phát hiện mình bị lạc. Điện thoại mất sóng, không có bản đồ hay thiết bị định vị, xung quanh là rừng rậm với nhiều lối mòn chằng chịt. Sau khi trấn tĩnh, nam sinh quyết định men theo suối để tìm đường ra.

Tuấn Anh đi lạc vào rừng trúc, mất phương hướng và quanh quẩn tại đây từ chiều 19-4. Sau đó, nam sinh tìm được một con suối và tiếp tục lần theo dòng nước. Khi gặp khu vực thác cao, đá trơn trượt không thể di chuyển tiếp, Tuấn Anh dừng lại trên một tảng đá lớn chờ cứu hộ.

Đêm xuống, nam sinh tìm hốc đá ven suối để trú tạm. Tuấn Anh dùng chai nhựa hứng nước suối uống, thức ăn chỉ còn vài chiếc bánh chocopie nên phải chia nhỏ cầm cự. Khi được tìm thấy, nam sinh vẫn còn 4 chiếc bánh dự tính sử dụng cho những ngày tiếp theo.

Dù bị cô lập giữa rừng, thiếu ăn và chịu lạnh, Tuấn Anh vẫn giữ bình tĩnh, ban ngày di chuyển theo suối, ban đêm dừng nghỉ.

Trong khi đó, suốt đêm 20-4, hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân địa phương được huy động tìm kiếm. Lực lượng chức năng chia thành 9 mũi rà soát các khe suối, lối mòn và sử dụng flycam nhiệt để hỗ trợ.

Người mẹ khóc, gọi điện báo cho người thân báo "con còn sống, đã được tìm thấy".

Lãnh đạo UBND xã Đạo Trù cho biết chính quyền nhận được tin báo từ bà Nguyễn Thị Hòa vào chiều 20-4. Suốt đêm qua, lãnh đạo xã luôn thường trực tại hiện trường, chỉ đạo kịp thời với mong muốn sớm tìm thấy người mất tích an toàn.

Khoảng 7 giờ 15 ngày 21-4, một tổ tìm kiếm men theo suối và phát loa gọi tên, Tuấn Anh nghe thấy và đáp lại. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí, tiếp cận và đưa nam sinh ra ngoài an toàn. Khoảnh khắc người mẹ ôm chầm lấy con trong nước mắt hạnh phúc khiến những người chứng kiến đều nghẹn lòng chia vui.