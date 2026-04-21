Đã tìm thấy sinh viên 19 tuổi mất liên lạc trên núi Tam Đảo 21/04/2026 08:09

(PLO)- Điều kỳ diệu đã xảy ra khi sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy sinh viên Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực đỉnh núi Tam Đảo an toàn.

Sáng 21-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội, trú phường Định Công, TP Hà Nội). Anh Anh mất liên lạc khi đi "phượt" núi Tam Đảo.

Hình ảnh sinh viên Nguyễn Tuấn Anh lúc đi phượt.

Công an xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) cho biết, lực lượng công an và cơ quan chức năng địa phương đã thức trắng đêm với tinh thần không bỏ cuộc, chạy đua thời gian tìm kiếm anh Anh trên núi rừng. Vị trí tìm thấy anh Anh ở khu vực đỉnh núi, sức khoẻ tinh thần anh Anh vững, bình thường.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy, anh toàn.

Như đã đưa tin, sáng 19-4, anh Anh cùng hơn 10 người đi khám phá từ núi dốc rít xã Đạo Trù thuộc vườn Quốc gia Tam Đảo, đến độ cao 1.592 m để vượt qua núi Tam Đảo sang địa phận xã La Bằng của Thái Nguyên. Quá trình di chuyển có hai người bị lạc đường, sau đó một người tìm được đoàn còn anh Anh mất liên lạc.

Thời gian anh Anh mất liên lạc từ khoảng 18 giờ ngày 19-4. Địa điểm tại khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Thái Nguyên).

UBND xã Đạo Trù và xã La Bằng đã ra thông báo và huy động hàng trăm người lên núi tìm kiếm anh Anh.