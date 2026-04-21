Hàng trăm người tìm kiếm sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo 21/04/2026 06:02

(PLO)- Trong quá trình đi "phượt" leo núi Tam Đảo, sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) bị lạc đường và đang mất liên lạc.

Tối 20-4, lực lượng chức năng cùng người dân và người thân đang nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội, trú phường Định Công, TP Hà Nội). Anh Anh mất liên lạc khi đi "phượt" núi Tam Đảo.

Công tác tìm kiếm sinh viên Nguyễn Tuấn Anh đang diễn ra khẩn trương

Trước đó, sáng 19-4, anh Anh cùng hơn 10 người đi khám phá từ núi dốc rít xã Đạo Trù thuộc vườn Quốc gia Tam Đảo, đến độ cao 1.592 m để vượt qua núi Tam Đảo sang địa phận xã La Bằng của Thái Nguyên. Quá trình di chuyển có hai người bị lạc đường, sau đó một người tìm được đoàn còn anh Anh mất liên lạc.

Thời gian anh Anh mất liên lạc khoảng 18 giờ ngày 19-4. Địa điểm tại khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Thái Nguyên).

Xã La Bằng đã ra thông báo: “Đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người mất liên lạc, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng gần nhất để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm”.

Hiện nay, UBND xã Đạo Trù huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương với hơn 100 người cùng camera nhiệt khẩn trương tìm kiếm tại khu vực nghi vấn.

UBND xã Đạo Trù đề nghị nhân dân nếu có thông tin liên quan đến anh Anh, vui lòng liên hệ ngay với UBND xã, cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù: 0982304999; Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù: 0984591888.