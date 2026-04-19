Sau 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc dần thành hình 19/04/2026 12:28

Sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Công trình đang dần lộ rõ kiến trúc hiện đại, quy mô lớn.

Theo ghi nhận, điểm nhấn của dự án là hệ kết cấu thép mái với các đường cong uốn lượn như sóng. Đến nay, hạng mục này đã lắp dựng xong 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi.

Không gian hội nghị và triển lãm được thiết kế rộng 11.050 m². Công trình nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81 m không cột, dự kiến xác lập kỷ lục thế giới. Để tạo không gian rộng tương đương chiều dài một sân bóng mà không cần cột giữa, toàn bộ hệ mái thép nặng khoảng 12.000 tấn được tính toán để “treo” từ hai phía, thay vì chống trực tiếp xuống nền.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc. Ảnh: CTV

Chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực của Hebetec (Thụy Sĩ). Công nghệ này đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet, giúp nâng các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên cao hơn 40 m an toàn. Hiện dự án đã bắt đầu kích rút nhịp 81 m đầu tiên.

Song song với thi công kết cấu thép, công trường được tổ chức theo phương thức cuốn chiếu. Khi các phân đoạn mái hoàn thành, việc lợp mái và xây tường bao được triển khai ngay. Cách làm này giúp rút ngắn tiến độ tổng thể và tận dụng hiệu quả thời gian thi công.

Đồng bộ với khu hội nghị, hạng mục nhà biểu diễn đa năng cũng đang bám sát tiến độ. Đến nay, phần kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng. Dự kiến cuối tháng 4, các cấu kiện thép đầu tiên sẽ được đưa về để lắp dựng.

Công trình này được định vị là không gian biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Tại đây có thể tổ chức các chương trình dinner show, liên hoan phim, concert quốc tế. Đáng chú ý, dự án có sự hợp tác sản xuất với Cirque du Soleil để phục vụ các sự kiện trong khuôn khổ APEC 2027.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30-10. Nội thất dự kiến hoàn thiện vào ngày 31-1-2027. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ hướng đến tiêu chuẩn MICE quốc tế, có thể so sánh với các tổ hợp hội nghị lớn như Marina Bay Sands hay International Convention Centre Sydney.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, cụm công trình sẽ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đồng thời, đây được kỳ vọng trở thành điểm đến cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn, góp phần nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ hội nghị toàn cầu.