Đề xuất sử dụng trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, Nha Trang để làm rạp hát 17/04/2026 10:34

(PLO)- Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa đề xuất sử dụng trung tâm hội nghị và nhà khách 46 Trần Phú, Nha Trang để làm rạp hát.

Ngày 17-4, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đã nhận tờ trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh này đề xuất chủ trương bố trí sử dụng trụ sở trung tâm hội nghị và nhà khách tỉnh ở 46 Trần Phú.

Trung tâm hội nghị và nhà khách 46 Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa, trung tâm này đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho đơn vị được sử dụng trụ sở trung tâm hội nghị 46 Trần Phú. Đồng thời, tiếp nhận, quản lý, khai thác cơ sở theo quy định, cho phép lập đề án, dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

Theo ông Lê Văn Hoa, hiện trung tâm hội nghị 46 Trần Phú đang được UBND tỉnh quản lý, sử dụng.

Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú từng được trưng dụng làm trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NT

Tuy nhiên, theo nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2025, sẽ thực hiện chuyển đổi công năng theo từng giai đoạn trung tâm hội nghị 46 Trần Phú thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh (mô hình nhà hát lớn); đồng thời hoàn thành giai đoạn một nâng cấp nội thất, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn của hội trường lớn.

Từ tháng 3-2024 đến tháng 12-2025, trung tâm hội nghị 46 Trần Phú được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian xây dựng trụ sở chính ở số 1 Trần Phú.