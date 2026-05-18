TP.HCM tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 18/05/2026 21:38

Chiều 18-5, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026.

Tham dự có ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo viên là TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: THANH THÙY

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết đây là lớp tập huấn đầu tiên được thiết kế với nhiều nội dung mang tính thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lần tập huấn này được thiết kế với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với những yêu cầu, chỉ đạo mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Lê Văn Minh, quan điểm và mục tiêu của lãnh đạo TP.HCM đối với Ban Chỉ đạo 35 thời gian tới là yêu cầu phải có sự thay đổi căn bản trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc đấu tranh, phản bác phải giúp người dân nhận diện, hiểu rõ những vấn đề mà các thế lực thù địch đang chống phá. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có kỹ năng, có thông tin và xây dựng được các bài viết cụ thể để phản bác.

Từ đó, ông đề nghị các học viên quan tâm tiếp thu nội dung tập huấn để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng viết bài phản bác, đặc biệt khi xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian mạng.