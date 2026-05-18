Cần Thơ: Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP 18/05/2026 15:06

(PLO)- UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Quyết định này thay thế quyết định 2100 ngày 29-10-2025.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: NN

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.

Ông cũng theo dõi, chỉ đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Công an TP; Thanh tra TP; Thống kê TP.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như Quy chế làm việc của UBND TP; Quy hoạch TP; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; Hoạt động điều phối, liên kết vùng, Chương trình liên kết hợp tác quốc tế và các tỉnh, thành trong nước về kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó là các công tác cải cách hành chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp công dân theo quy định của pháp luật; quốc phòng, an ninh.

Những vấn đề chung về công tác ngoại giao; giải quyết, khiếu nại, tố cáo; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền, dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở, địa giới hành chính; công tác khen thưởng, kỷ luật…

Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, vấn đề bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Công Lý. Ảnh: NH

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Công Lý làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND TP; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp; Sở Công Thương; Sở Tư pháp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Ông Lý thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công thương, tư pháp, xây dựng và thi hành pháp luật, các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thống kê.

Đồng thời giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP theo lĩnh vực phụ trách, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh ĐBSCL. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hòa theo dõi, chỉ đạo Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP.

Ông cũng thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, phát triển đô thị. Giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP theo lĩnh vực phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Vương Quốc Nam. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Vương Quốc Nam theo dõi, chỉ đạo Sở Tài chính; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP; Quỹ Đầu tư phát triển TP; Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND TP quản lý; Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ.

Ông thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP theo lĩnh vực phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khởi. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khởi theo dõi, chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Dân tộc và Tôn giáo, Viện Kinh tế - Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND TP.

Ông thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, dân tộc và tôn giáo, lao động việc làm, chính sách người có công, an sinh xã hội.

Đồng thời giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố theo lĩnh vực phụ trách; Đại học Cần Thơ; các trường đại học, cao đẳng Trung ương trên địa bàn TP. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp theo dõi, chỉ đạo Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Bảo hiểm Xã hội TP; Ngân hàng Chính sách xã hội TP; Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật TP.

Bà Điệp thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, ngoại vụ, phát thanh và truyền hình.

Đồng thời giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP theo lĩnh vực phụ trách; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa Trung ương; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Hùng. Ảnh: NN

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Hùng theo dõi, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất TP; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Liên minh Hợp tác xã TP; Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.

Ông cũng thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, kinh tế hợp tác.

Đồng thời giữ mối liên hệ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn TP theo lĩnh vực phụ trách; Viện Lúa ĐBSCL, Đài Khí tượng Thủy văn TP, Trung tâm Thủy văn Sông Cửu Long. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.