Xây dựng phương án tác chiến và diễn tập Cảnh sát cơ động tại Tây Nguyên 17/05/2026 09:28

(PLO)- Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng khảo sát thực địa tại các khu vực, mục tiêu trọng điểm nhằm phục vụ công tác xây dựng, diễn tập phương án tác chiến giai đoạn 2.

Từ ngày 11 đến 16-5-2026, Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động do Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Nội dung làm việc nhằm tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai công tác nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn Tây Nguyên.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin tài liệu thực hiện giai đoạn 1 của Kế hoạch.

Trong năm 2025, lực lượng Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng đã chủ động nắm tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an các địa phương đã góp phần không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bóc gỡ, xử lý từ sớm các điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đêga”. Đồng thời, các đơn vị triển khai các giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề FULRO, bảo đảm an toàn các công trình, mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an ba tỉnh địa bàn Tây Nguyên khảo sát thực địa tại các khu vực, mục tiêu trọng điểm. Qua đó, đoàn đánh giá đặc điểm dân cư, tôn giáo, nguyên nhân xảy ra các vụ việc và thực trạng hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 1 và kiểm tra thực địa, Công an tỉnh và Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tập hợp, báo cáo tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp chiến lược, sách lược phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Kế hoạch của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn Tây Nguyên. Đồng thời, các bên thống nhất thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, phương thức phối hợp và các điều kiện bảo đảm cần thiết nhằm phục vụ hiệu quả công tác triển khai phương án trên địa bàn Tây Nguyên.