Cảnh sát cơ động giành giải Ba cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ tại Belarus 20/04/2026 17:23

(PLO)- Đội tuyển Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa xuất sắc giành giải Ba đồng đội tại Cuộc thi mở lần thứ VII về thể thao đa năng nghiệp vụ tổ chức tại Belarus.

Từ ngày 15 đến 17-4-2026, tại Belarus, đội tuyển Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tham gia chính thức và xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn tại Cuộc thi mở lần thứ VII về thể thao đa năng nghiệp vụ dành cho chuyên gia huấn luyện chó nghiệp vụ.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giải Ba đồng đội

Cuộc thi quy tụ 12 đội tuyển từ Việt Nam, Nga và Belarus. Đây là những đơn vị giàu kinh nghiệm trong huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Việc đội tuyển Việt Nam góp mặt không chỉ đánh dấu bước phát triển trong đối ngoại, hội nhập quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

Đoàn Việt Nam tham gia với 2 cán bộ huấn luyện cùng 2 chó nghiệp vụ. Đây là những “cặp bài trùng” trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Mỗi bài thi đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, phối hợp nhịp nhàng và sự tin cậy cao giữa người huấn luyện và động vật nghiệp vụ.

Đoàn Việt Nam thể hiện tinh thần bình tĩnh, tự tin và chuyên nghiệp trước các đội tuyển mạnh

Trung úy Khổng Đăng Khoa chia sẻ: “Được đại diện lực lượng tham gia sân chơi quốc tế là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ thuật và tâm lý. Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để hoàn thành từng nội dung chính xác nhất”.

Theo Trung úy Khoa, thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh, địa hình khác biệt và tiêu chuẩn khắt khe là thử thách lớn, giúp cán bộ Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu.

Nội dung thi đấu sát thực tiễn như: Truy tìm dấu vết, phát hiện chất nổ, tấn công mục tiêu và bảo vệ yếu nhân. Trước các đối thủ mạnh từ Belarus và Nga, đoàn Việt Nam thể hiện tinh thần tự tin, kỷ luật và chuyên nghiệp.

Kết quả giành giải Ba đồng đội phản ánh chất lượng huấn luyện của Cảnh sát cơ động, cho thấy khả năng hội nhập sâu rộng của lực lượng Công an nhân dân.

Ngài Alexander Shepelev, Trưởng Cục Bảo vệ (Bộ Nội vụ Belarus), đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam: “Thành tích đạt được cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các bạn. Cuộc thi là diễn đàn để các lực lượng chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn”.