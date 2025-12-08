Tăng cường năng lực sử dụng chó nghiệp vụ cho nhiều đơn vị công an phía Nam 08/12/2025 16:33

Ngày 8-12, tại Cơ sở 2 Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng động vật nghiệp vụ (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đào tạo cán bộ huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ cho bảy công an các đơn vị, địa phương phía Nam.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện và khai thác chó nghiệp vụ trong toàn lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết, chó nghiệp vụ là công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ - Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu chỉ đạo tại lớp khai giảng.

﻿Ảnh: NGUYỄN HẰNG

"Việc tăng cường công tác huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ là một trong những biện pháp nghiệp vụ thiết thực của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhất là trong tình hình an ninh trật tự hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ…”- Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ nhấn mạnh,

Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng yêu cầu học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện học đi đôi với hành, thường xuyên rèn luyện thể lực và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Thuỳ nhấn mạnh lực lượng cán bộ huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phải có lòng yêu nghề, sự kiên trì và thái độ kỷ luật cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chó nghiệp vụ được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng, là “trợ thủ đặc biệt” của lực lượng Công an trong nhiều nhiệm vụ như truy bắt tội phạm, phát hiện ma túy, chất nổ, tìm kiếm cứu nạn hay bảo vệ mục tiêu.

Việc sử dụng đúng kỹ thuật, tuân thủ yêu cầu nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, giữ vững an ninh trật tự.

Lớp bồi dưỡng lần này kéo dài sáu tháng, trang bị cho học viên hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về huấn luyện, quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ theo các chuyên ngành đặc thù, giúp lực lượng địa phương chủ động hơn khi triển khai các nhiệm vụ thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lâm Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng động vật nghiệp vụ (Cơ sở 2), cho rằng khóa học là điều kiện quan trọng để chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên chó nghiệp vụ trong toàn lực lượng.

Trung tá Lâm Thị Tú Anh đề nghị học viên phát huy tinh thần chủ động, nghiêm túc học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và tuân thủ tuyệt đối quy định, bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Khóa học không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn cho học viên mà còn góp phần vào mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới.