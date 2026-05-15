Công tác chính trị, tư tưởng phải 'đi trước, mở đường' trong kỷ nguyên mới 15/05/2026 18:20

(PLO)- Hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức đã tập trung làm rõ nội hàm của “đi trước, mở đường” nhằm đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chiều 15-5, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Báo Thanh Niên phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết ngày 8-4 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng ban hành quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh Quy định 19 chỉ rõ công tác chính trị, tư tưởng không chỉ để "chống" sự suy thoái, mà quan trọng hơn là để "xây". Trọng tâm lớn nhất phải bảo đảm vai trò "đi trước, mở đường", chủ động nắm bắt, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội, tuyệt đối không để bị động.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Việt Nam hiện có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số. Đây là thế hệ sinh ra trong môi trường số, nhạy bén nhưng cũng dễ chịu tác động bởi thông tin đa chiều trên không gian mạng. Nếu không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, một bộ phận giới trẻ dễ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu.

“Hơn bao giờ hết, sức mạnh dân tộc được định đoạt bởi sự thống nhất về ý chí và khối đại đoàn kết không thể phá vỡ. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng chính là củng cố vững chắc 'trục tư tưởng', khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước”, ông Toàn khẳng định.

Giải phẫu căn nguyên “thờ ơ chính trị” của giới trẻ

Phát biểu chỉ đạo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Quy định số 19 đánh dấu sự đổi mới tư duy trên cơ sở lấy “4 kiên định” làm nền tảng. Quy định chuyển mạnh từ “định hướng” sang “chế định, bắt buộc”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Bà Mai đề nghị hội thảo tập trung làm rõ phương thức “lượng hóa” trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19. Cần phân tích sâu sắc vai trò của người đứng đầu, bảo đảm theo nguyên tắc “quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó” và “không có vùng an toàn” nếu buông lỏng lãnh đạo.

“Hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề 'nhạt Đảng, khô Đoàn', 'thờ ơ chính trị' ở một bộ phận giới trẻ”, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương lưu ý.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và thủ lĩnh Đoàn các thời kỳ đã tham góp nhiều giải pháp đổi mới công tác chính trị, tư tưởng trong thanh niên.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ có khát vọng, trách nhiệm

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định công tác chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Anh Triết cho rằng công tác này cần có chiến lược tổng thể, không chỉ dừng ở tuyên truyền mà phải thực sự kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng cho thanh niên. Đây là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Từ các ý kiến tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết đúc rút các tổ chức Đoàn cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ cốt lõi là bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Anh Triết yêu cầu chú trọng nắm bắt dư luận xã hội thông qua dữ liệu lớn (big data) để xử lý kịp thời thông tin. Cần chủ động cung cấp thông tin nhanh, chính xác để thanh niên không bị tác động bởi tin xấu độc.

“Phải đưa yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng trở lại đúng môi trường hiệu quả nhất là phong trào. Quá trình thực hiện phải 'rõ người, rõ việc, rõ kết quả' theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.