Đảng bộ TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 1 Đảng vững mạnh từ cơ sở - nền tảng để bứt phá trong kỷ nguyên mới 20/04/2026 05:47

(PLO)- TP.HCM không chỉ cần những con số tăng trưởng mà cốt lõi là một hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, một đội ngũ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm để khơi thông mọi nguồn lực bứt phá.

Sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập cột mốc lịch sử, mở ra trang mới cho tiến trình phát triển đất nước.

Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận về chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và giải pháp hiện thực hóa tăng trưởng kinh tế hai con số. Ảnh: THUẬN VĂN

Chúng ta đã thực sự dấn thân vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” với lộ trình chiến lược rõ ràng. Những định hướng từ đại hội đã chuyển hóa khát vọng hùng cường thành “mệnh lệnh hành động” quyết liệt trong đời sống xã hội.

Mệnh lệnh hành động trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh thế giới biến động khôn lường, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tái định nghĩa lại sức mạnh quốc gia thông qua trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh, yêu cầu đặt ra đối với Đảng ta là một sự tự làm mới mình triệt để.

Đòi hỏi của thời đại là năng lực quản trị hiện đại, tính chiến đấu sắc bén và trên hết là sự liêm chính, minh bạch. Trong dòng chảy đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ “then chốt”, là hệ điều hành quyết định sự vận hành của toàn bộ con tàu quốc gia tiến vào kỷ nguyên mới.

Đối với TP.HCM, yêu cầu này đặc biệt cấp thiết. Là đô thị lớn nhất cả nước, TP.HCM giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiều năm liền TP đóng góp xấp xỉ 1/4 tổng sản phẩm trong nước, chiếm gần 27% thu ngân sách quốc gia. Quy mô GRDP đạt khoảng 3 triệu tỉ đồng, thu ngân sách vượt 800.000 tỉ đồng với hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

“Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để từng nghị quyết, từng chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân”. (Phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Tổng Bí thư TÔ LÂM)

Vai trò động lực của TP.HCM càng rõ nét khi quy mô kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 510 tỉ USD. TP không chỉ phát triển cho mình mà còn gánh trên vai trách nhiệm kéo cả vùng Đông Nam Bộ và nhiều địa phương khác trong cả nước đi lên.

Mỗi bước chuyển động của TP đều kéo theo chuyển động của hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics, mạng lưới doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ tài chính trong cả vùng.

Khi TP tăng trưởng nhanh hơn một điểm phần trăm, nguồn thu ngân sách quốc gia tăng theo, việc làm được mở rộng, đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực được cải thiện. Sự phát triển của TP vì thế gắn trực tiếp với sự phát triển của quốc gia. Xây dựng Đảng bộ TP vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ nội bộ mà còn là trách nhiệm chính trị đối với tương lai đất nước.

Hóa giải “điểm nghẽn” tư duy quản lý cũ

Điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình phát triển của một siêu đô thị không còn nằm ở nguồn lực, mà nằm ở độ trễ của tư duy quản lý so với tốc độ vận động của thực tiễn.

Một nền kinh tế quy mô hàng triệu tỉ đồng, một đô thị với hàng chục triệu dân, hơn 400.000 doanh nghiệp và hàng triệu giao dịch hành chính mỗi ngày không thể tiếp tục vận hành bằng lối quản trị hành chính cũ, nặng về kiểm soát, thiên về an toàn, thiếu tính kiến tạo và đặc biệt là tâm lý “ngại sai”, “sợ trách nhiệm”.

Khi tư duy quản lý không theo kịp thực tiễn, chính nó sẽ trở thành “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”, làm chậm dòng chảy của nguồn lực, làm méo mó cơ chế vận hành và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, hóa giải điểm nghẽn này trước hết phải bắt đầu từ đột phá trong tư duy lãnh đạo, trong phương thức cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh mới, tính chiến đấu của công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở việc phòng, chống sai phạm mà phải được nâng lên thành năng lực chủ động nhận diện, tháo gỡ và vượt qua những rào cản do chính mô hình quản lý cũ tạo ra. Đó là cuộc đấu tranh với những biểu hiện trì trệ trong bộ máy, với tư duy nhiệm kỳ, với tâm lý né tránh trách nhiệm và với những “vùng an toàn” cản trở đổi mới.

Thực tiễn phát triển cho thấy nếu không xây dựng được một hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực thi chính sách - thì những con số tăng trưởng dù ấn tượng đến đâu cũng khó bảo đảm tính bền vững. Bởi lẽ nền tảng của tăng trưởng không chỉ là vốn, công nghệ hay thị trường mà chính là năng lực quản trị và chất lượng của hệ thống chính trị.

Kinh nghiệm lịch sử đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Nhưng trong kỷ nguyên vươn mình, yêu cầu đặt ra cao hơn: Chi bộ không chỉ “tốt” mà phải thực sự vững mạnh và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường quản trị hiện đại. Đó phải là nơi chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, biến nghị quyết thành kết quả phát triển và quan trọng hơn là nơi củng cố, lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tháng 1-2026, TP.HCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ khu phố sau khi sáp nhập. Họ là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở và góp phần gìn giữ sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong bối cảnh đó, những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, như tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD vào năm 2030; kinh tế số chiếm 30%-40%; năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp khoảng 60% tăng trưởng; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đạt 2%-3% GRDP, không chỉ phản ánh khát vọng phát triển mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực đổi mới tư duy và tổ chức thực thi của toàn bộ hệ thống chính trị TP.

Sau đại hội, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng tiếp tục được khẳng định với yêu cầu xuyên suốt: Đổi mới tư duy phải đi liền với thống nhất ý chí và hành động; tổ chức thực hiện phải bảo đảm tính khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn và đến nơi đến chốn; mọi chủ trương phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển và phục vụ nhân dân. Đây không chỉ là định hướng vĩ mô mà là chuẩn mực đánh giá trực tiếp đối với năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Đặt trong mạch phát triển đó, có thể thấy rõ mục tiêu của TP.HCM không chỉ mang tính tiên phong mà còn có sự tương thích cao với chiến lược phát triển quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mục tiêu và hiện thực sẽ không được rút ngắn bằng ý chí đơn thuần mà bằng một cuộc cải cách thực chất về tư duy quản lý, về phương thức lãnh đạo và về trách nhiệm công vụ.

Vì vậy, hóa giải “điểm nghẽn” tư duy quản lý cũ không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là điều kiện mang tính quyết định. Khi tư duy được giải phóng, thể chế được vận hành thông suốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mọi nguồn lực phát triển sẽ được khơi thông.•