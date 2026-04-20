Đảng vững mạnh từ cơ sở - nền tảng để bứt phá trong kỷ nguyên mới

Sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập cột mốc lịch sử, mở ra trang mới cho tiến trình phát triển đất nước.
Chúng ta đã thực sự dấn thân vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” với lộ trình chiến lược rõ ràng. Những định hướng từ đại hội đã chuyển hóa khát vọng hùng cường thành “mệnh lệnh hành động” quyết liệt trong đời sống xã hội.
Mệnh lệnh hành động trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh thế giới biến động khôn lường, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tái định nghĩa lại sức mạnh quốc gia thông qua trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh, yêu cầu đặt ra đối với Đảng ta là một sự tự làm mới mình triệt để.
Đòi hỏi của thời đại là năng lực quản trị hiện đại, tính chiến đấu sắc bén và trên hết là sự liêm chính, minh bạch. Trong dòng chảy đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ “then chốt”, là hệ điều hành quyết định sự vận hành của toàn bộ con tàu quốc gia tiến vào kỷ nguyên mới.
Đối với TP.HCM, yêu cầu này đặc biệt cấp thiết. Là đô thị lớn nhất cả nước, TP.HCM giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhiều năm liền TP đóng góp xấp xỉ 1/4 tổng sản phẩm trong nước, chiếm gần 27% thu ngân sách quốc gia. Quy mô GRDP đạt khoảng 3 triệu tỉ đồng, thu ngân sách vượt 800.000 tỉ đồng với hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
“Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để từng nghị quyết, từng chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân”.
(Phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Tổng Bí thư TÔ LÂM)
Vai trò động lực của TP.HCM càng rõ nét khi quy mô kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 510 tỉ USD. TP không chỉ phát triển cho mình mà còn gánh trên vai trách nhiệm kéo cả vùng Đông Nam Bộ và nhiều địa phương khác trong cả nước đi lên.
Mỗi bước chuyển động của TP đều kéo theo chuyển động của hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics, mạng lưới doanh nghiệp tư nhân và dịch vụ tài chính trong cả vùng.
Khi TP tăng trưởng nhanh hơn một điểm phần trăm, nguồn thu ngân sách quốc gia tăng theo, việc làm được mở rộng, đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực được cải thiện. Sự phát triển của TP vì thế gắn trực tiếp với sự phát triển của quốc gia. Xây dựng Đảng bộ TP vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ nội bộ mà còn là trách nhiệm chính trị đối với tương lai đất nước.
Hóa giải “điểm nghẽn” tư duy quản lý cũ
Điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình phát triển của một siêu đô thị không còn nằm ở nguồn lực, mà nằm ở độ trễ của tư duy quản lý so với tốc độ vận động của thực tiễn.
Một nền kinh tế quy mô hàng triệu tỉ đồng, một đô thị với hàng chục triệu dân, hơn 400.000 doanh nghiệp và hàng triệu giao dịch hành chính mỗi ngày không thể tiếp tục vận hành bằng lối quản trị hành chính cũ, nặng về kiểm soát, thiên về an toàn, thiếu tính kiến tạo và đặc biệt là tâm lý “ngại sai”, “sợ trách nhiệm”.
Khi tư duy quản lý không theo kịp thực tiễn, chính nó sẽ trở thành “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”, làm chậm dòng chảy của nguồn lực, làm méo mó cơ chế vận hành và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, hóa giải điểm nghẽn này trước hết phải bắt đầu từ đột phá trong tư duy lãnh đạo, trong phương thức cầm quyền của Đảng.
Trong bối cảnh mới, tính chiến đấu của công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở việc phòng, chống sai phạm mà phải được nâng lên thành năng lực chủ động nhận diện, tháo gỡ và vượt qua những rào cản do chính mô hình quản lý cũ tạo ra. Đó là cuộc đấu tranh với những biểu hiện trì trệ trong bộ máy, với tư duy nhiệm kỳ, với tâm lý né tránh trách nhiệm và với những “vùng an toàn” cản trở đổi mới.
Thực tiễn phát triển cho thấy nếu không xây dựng được một hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực thi chính sách - thì những con số tăng trưởng dù ấn tượng đến đâu cũng khó bảo đảm tính bền vững. Bởi lẽ nền tảng của tăng trưởng không chỉ là vốn, công nghệ hay thị trường mà chính là năng lực quản trị và chất lượng của hệ thống chính trị.
Kinh nghiệm lịch sử đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Nhưng trong kỷ nguyên vươn mình, yêu cầu đặt ra cao hơn: Chi bộ không chỉ “tốt” mà phải thực sự vững mạnh và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường quản trị hiện đại. Đó phải là nơi chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, biến nghị quyết thành kết quả phát triển và quan trọng hơn là nơi củng cố, lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Trong bối cảnh đó, những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, như tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD vào năm 2030; kinh tế số chiếm 30%-40%; năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp khoảng 60% tăng trưởng; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đạt 2%-3% GRDP, không chỉ phản ánh khát vọng phát triển mà còn đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực đổi mới tư duy và tổ chức thực thi của toàn bộ hệ thống chính trị TP.
Sau đại hội, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng tiếp tục được khẳng định với yêu cầu xuyên suốt: Đổi mới tư duy phải đi liền với thống nhất ý chí và hành động; tổ chức thực hiện phải bảo đảm tính khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn và đến nơi đến chốn; mọi chủ trương phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển và phục vụ nhân dân. Đây không chỉ là định hướng vĩ mô mà là chuẩn mực đánh giá trực tiếp đối với năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.
Đặt trong mạch phát triển đó, có thể thấy rõ mục tiêu của TP.HCM không chỉ mang tính tiên phong mà còn có sự tương thích cao với chiến lược phát triển quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mục tiêu và hiện thực sẽ không được rút ngắn bằng ý chí đơn thuần mà bằng một cuộc cải cách thực chất về tư duy quản lý, về phương thức lãnh đạo và về trách nhiệm công vụ.
Vì vậy, hóa giải “điểm nghẽn” tư duy quản lý cũ không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là điều kiện mang tính quyết định. Khi tư duy được giải phóng, thể chế được vận hành thông suốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mọi nguồn lực phát triển sẽ được khơi thông.•
Chi bộ là “tiền tiêu”, cán bộ là hiện thân của niềm tin
Những năm qua, TP đã bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, tối ưu hóa các thủ tục từ đăng ký kinh doanh đến xử lý đầu tư trên môi trường mạng. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ; “chìa khóa” thực chất nằm ở sự chuyển đổi tư duy lãnh đạo và thái độ phục vụ.
Khi cán bộ xác lập tinh thần phục vụ là trách nhiệm chính trị cốt lõi, khi quy trình được minh bạch hóa và vận hành bằng sự tận tâm, cải cách mới thoát ly khỏi hình thức để đi vào thực chất, tạo dựng niềm tin vững chắc cho người dân và doanh nghiệp.
Trong xây dựng Đảng, năng lực tổ chức phải song hành cùng đạo đức và liêm chính. Tại các siêu đô thị, kỷ luật Đảng phải là “thanh bảo kiếm” sắc bén nhất để chặt đứt tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, chi bộ chính là “tiền tiêu” của sự lãnh đạo.
Mỗi cán bộ cơ sở phải là hiện thân của Đảng trước nhân dân. Chỉ khi văn hóa liêm chính được xác lập và người đứng đầu nêu gương thực chất, niềm tin xã hội mới trở thành điểm tựa vững chắc để mọi chủ trương bứt phá thành công.
Đó cũng chính là xây dựng một nền văn hóa công vụ mới, nơi hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân trở thành tiêu chí cao nhất.
Nhìn về phía trước, khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm phát triển của khu vực chỉ có thể thành hiện thực khi Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh, khi từng tổ chức cơ sở đảng là một pháo đài chính trị, khi mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương trách nhiệm và tận tụy.
Muốn bộ máy tinh gọn thì Đảng phải tinh gọn trước. Muốn chính quyền hiệu lực thì Đảng phải mạnh trước. Đó là quy luật, đồng thời cũng là con đường tất yếu để TP bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.